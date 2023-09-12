Асоціація операторів обмінних бюро Нігерії закликає до цифрової автономії

Асоціація операторів обмінних бюро Нігерії (ABCON) закликала Центральний банк Нігерії (CBN) надати обмінним бюро (BDC) цифрову автономію для досягнення конвергенції обмінного курсу. Президент ABCON, д-р Аміну Гвадабе, опублікував звіт, у якому закликав банк apex надати без заперечень схвалення BDC для повного переходу на цифрові операції.

Очікується, що надання цифрової автономії BDC призведе до конвергенції обмінних курсів, мінімізації волатильності ринку та стимулювання економічного зростання. ABCON має досвід досягнення конвергенції ставок у минулому, зокрема в 2006, 2009 та з 2018 по 2020 роки, до спалаху пандемії Covid-19.

За словами д-ра Гвадабе, надання операторам цифрової автономії сприяло б справжньому відкриттю ринкових курсів, забезпечувало реалізацію узгодженої політики федерального уряду щодо обмінних курсів і підтримувало ефективний моніторинг транзакцій BDC на відповідність законодавчим і нормативним вимогам.

ABCON активно використовує технології та зробила значні інвестиції в ІТ-дослідження, розробку та впровадження різноманітних цифрових рішень з 2016 року. Зараз оператори BDC мають системи моніторингу транзакцій, оснащені ІТ-офісами та підключенням до Інтернету. Вони записують свої транзакції в Amazon Web Service (AWS) онлайн в режимі реального часу та отримують щоденні звіти для повернення. Крім того, оператори інтегрувалися з Нігерійською системою міжбанківських розрахунків (NIBSS) і платформами верифікації банківського номера перевірки (BVN).

Ці цифрові реформи не тільки підвищують операційну ефективність, але й сприяють загальному розвитку та модернізації сектору BDC. Запит ABCON щодо цифрової автономії узгоджується із запланованими CBN реформами для BDC, наголошуючи на необхідності відповідності технологічним досягненням.

джерела:

– Звіт ABCON

– Асоціація операторів обмінних бюро Нігерії