Відчуйте ностальгію зі старовинними кружками для пасхальних яєць

Якщо ви виросли в Ірландії та святкували Великдень, ви, ймовірно, знайомі з кухлями, які раніше йшли з вашими шоколадними яйцями. Ці кухлі, часто супроводжувані яйцями Nestlé або Cadbury, були набагато зручнішими за звичайні білі чашки, якими зараз заповнені наші шафи. Багато хто з нас роками тримав ці ностальгічні кухлі.

Мік, колекціонер новинок великодніх яєць 90-х років, поділяє цю думку. За ці роки він зібрав величезну колекцію, включно з кухлями Smarties, Jaffa Cakes і батончиками Mars. Тепер Мік нарешті готовий розлучитися зі своєю колекцією та продати їх у Pop Cup Shop, розташованому в Nick's Coffee у Ranelagh 23 вересня.

Мік і його партнерка Бетзі — досвідчені продавці вінтажу, яких часто можна зустріти на щомісячних блошиних ринках у Лібертісі. Цього разу вони пропонуватимуть близько 50 кухлів на продаж, а також вибір ретельно підібраних предметів одягу зі своєї колекції. Кружки не використовувалися та знаходяться в ідеальному стані, ціна від 15 до 30 євро за штуку. Незалежно від того, чи ви колекціонер, чи просто прагнете до нотки ностальгії у своїх шафах, ці кухлі стануть ідеальною знахідкою.

Коли його запитали про його почуття щодо продажу колекції, Мік висловив хвилювання та бажання знайти нові домівки для своїх улюблених кухлів. Він вважає, що у кожного є улюблена плитка шоколаду, то чому б не мати відповідну кухоль? Крім того, Мік не міг не прокоментувати зниження якості кухлів для великодніх яєць за останні роки. Він згадав про розмір і форму кухлів 90-х і початку 2000-х років, заявивши, що нинішні пропозиції недорогі.

Дійсно, кухлі 2010-х особливо розчаровують. У них часто не вистачає місця для повної чашки чаю, а недоліки конструкції, такі як перевернута губа, не тільки погіршують їх естетику, але й становлять потенційну небезпеку для здоров’я під час зберігання гарячих напоїв. Для порівняння, колекція Міка є свідченням вищої майстерності минулого.

Якщо ви зацікавлені в придбанні однієї з цих старовинних великодніх яєць, майте на увазі, що їх слід мити вручну, щоб гарантувати їх довговічність. Pop Cup Shop 23 вересня – саме те місце, куди ви хочете додати нотку ностальгії у свою колекцію. Не пропустіть цю можливість стати володарем шматочка історії великоднього яйця.

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