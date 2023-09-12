Будьте готові до запуску iPhone 15!

Вечірка iPhone 15 не за горами, щиро запрошуємо! Знову настала та пора року, коли Apple анонсує свою найновішу лінійку iPhone, і цього року це iPhone 15. Подія під назвою «Wonderlust» запланована на вівторок, 12 вересня 2023 року, о 10:00 (за тихоокеанським стандартним часом). Дата попереднього замовлення призначена на п’ятницю, 15 вересня 2023 року, о 05:00 (за тихоокеанським літнім часом), а офіційна дата запуску – п’ятниця, 22 вересня 2023 року.

Згідно з багатьма джерелами, ходять чутки, що виробництво iPhone 15 може бути перенесено з Китаю в Індію. Хоча це не підтверджено, багато хто в захваті від можливості зміни місця подорожі для запуску. Незалежно від того, їдемо ми з Китаю чи Індії, важливо підготувати наші паспорти та переконатися, що всі наші проїзні документи та маршрути в порядку.

Озираючись назад на успіх гілки попередніх замовлень iPhone 14 у США з понад 25,000 1 публікацій, 1,500 мільйоном переглядів і XNUMX загальними голосами, стає зрозуміло, що захоплення новими iPhone не має собі рівних. Чи зможемо ми цього року побити ще один рекорд? Тільки час покаже.

З наближенням запуску відстеження наших замовлень стає важливим. Щойно замовлення почнуть переходити на етап «Підготовка до відправлення», ми можемо очікувати руху протягом вихідних. Саме тоді ми можемо почати відстежувати наші посилки за допомогою наданого номера відстеження. UPS є одним із перевізників для Apple, і їхній веб-сайт дозволяє нам відстежувати доставку наших iPhone. Важливо мати наш рахунок із серійним номером, який можна знайти на веб-сайті Apple.

Одним із найочікуваніших сканувань під час процесу доставки є «Імпортне сканування» в Луїсвіллі, штат Кентуккі. Це сканування вказує на те, що відправлення пройшло процедури імпорту в країні-одержувачі, і гарантує, що iPhone прибуде наступного дня. Це остання віха перед тим, як ми нарешті отримаємо нові iPhone.

Отже, готуйтеся до презентації iPhone 15! Переконайтеся, що ваш паспорт актуальний, відстежуйте своє замовлення та готуйтеся зустріти найновіше поповнення в сімействі Apple.

джерела:

– [Apple] (www.apple.com)

– [Відстеження UPS] (www.ups.com)

– [MacRumors](www.macrumors.com)