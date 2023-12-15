Нове дослідження досліджує таємничий зв'язок між квантовою механікою та загальною теорією відносності

У новаторському дослідженні, нещодавно опублікованому в “Nature Reviews Physics”, дослідники з UBC Okanagan під керівництвом доктора Міра Файзала заглиблюються в незвідані території, намагаючись поєднати теорію загальної відносності Ейнштейна з квантовою механікою. Цей піонерський підхід має на меті надати нове розуміння природи часу та простору, кидаючи виклик нашому загальноприйнятому розумінню Всесвіту.

Традиційно Всесвіт пояснювали через дві окремі лінзи: загальну теорію відносності в макроскопічному масштабі та квантову механіку в мікроскопічному масштабі. Однак подолання розриву між цими двома сферами виявилося серйозним викликом для фізиків. Доктор Файзал пояснює: «Фізики давно стверджують, що будь-яка теорія, яка охоплює як квантову механіку, так і загальну теорію відносності, не може виникнути з простору та часу».

Щоб зробити ці абстрактні поняття більш відчутними, дослідники звернулися до несподіваної аналогії: води. Вода, що складається з окремих молекул, може набувати різноманітних форм, наприклад, виру, коли зливається. Однак у масштабі окремих молекул такої форми не існує. Подібним чином, за словами доктора Фейзала, геометрична форма простору і часу є емерджентною і не відповідає традиційним уявленням про існування в просторі і часі.

Аналогія води забезпечує основу для розуміння того, як простір і час можуть виникати в теорії, яка виходить за рамки цих параметрів. Доктор Файзал стверджує: «Будь-яка спроба побудувати квантову гравітацію свідчить про те, що простір-час виникне з чогось, що не існує ні в просторі, ні в часі. Отже, зараз ми розглядаємо фізичну теорію, яка виходить за межі простору та часу».

Використовуючи воду як орієнтир, дослідники сподіваються отримати глибше розуміння виникнення простору та часу, особливо у зв’язку з чорними дірами. Ця міждисциплінарна команда включає вчених з Університету Йорка у Великобританії, Національного інституту оптики в Італії та Університету Джамія Мілліа Ісламія в Індії.

Це дослідження знаменує собою значний крок вперед у нашому розумінні фундаментальної тканини Всесвіту, надаючи новий погляд на таємничий зв’язок між квантовою механікою та загальною теорією відносності. Оскільки дослідники продовжують свої дослідження, межі наших знань постійно розсуваються, що веде до захоплюючих нових кордонів у фізиці.