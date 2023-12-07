ISRO планує запустити супутник рентгенівського поляриметра для перспективних досліджень космосу

Основна інформація:

Індійська організація космічних досліджень (ISRO) зважується на ще одну інноваційну подорож із майбутньою місією X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat). Ця місія з’явилася після успішних місій Chandrayaan 3 і Aditya L1, демонструючи прихильність ISRO вдосконаленню розуміння Індією космічного простору. Окрім цієї місії, ISRO готується до серії місій з дослідження космосу наступного року, щоб вивести дослідження космосу в країні на нові висоти.

Супутник X-ray Polarimeter Satellite, запуск якого заплановано на 28 грудня 2023 року, розроблений спеціально для вивчення поляризації космічного рентгенівського випромінювання. Його основний науковий корисний навантаженні — Поляриметр в рентгенівських променях (POLIX), розроблений Науково-дослідним інститутом Рамана, спрямований на спостереження та вимірювання ступеня та кута поляризації яскравих астрономічних джерел рентгенівського випромінювання. Корисне навантаження POLIX збиратиме дані приблизно з 40 яскравих астрономічних джерел, зосереджуючись на розумінні поляриметричних параметрів у космічному просторі.

Крім того, корисне навантаження X-ray Spectroscopy and Timing (XSPECT), розроблене Групою космічної астрономії, URSC, вимірюватиме спектроскопічну інформацію та синхронізацію м’якого рентгенівського випромінювання. Метою XSPECT є аналіз довгострокової поведінки джерел рентгенівського випромінювання та встановлення кореляцій між часовими характеристиками та змінами спектрального стану.

Очікується, що супутник рентгенівського поляриметра працюватиме щонайменше п’ять років, що дозволить продовжувати спостереження за пульсарами, рентгенівськими подвійними системами, активними галактичними ядрами та нетепловими залишками наднових.

ISRO виділяє свої ресурси на проект XPoSat з вересня 2017 року, досягнувши значного прогресу в розробці корисного навантаження POLIX і загальному дизайні супутника. Ця місія знаменує собою важливу віху в космічних дослідженнях і можливостях Індії, оскільки вона прагне розширити межі наукових знань і технологічних інновацій.

Завдяки планам ISRO щодо майбутніх місій дослідження космосу космічна програма Індії готова зробити новаторські відкриття та зробити внесок у глобальні наукові досягнення в галузі астрономії та астрофізики.