Шість планет у ідеальній гармонії: дослідження космічного дива

Астрономи зробили захоплююче відкриття за допомогою телескопа Хеопса Європейського космічного агентства на орбіті Землі. Вони знайшли рідкісну та захоплюючу сонячну систему з шести планет, що обертається навколо сусідньої зірки. Це відкриття вразило вчених, хоча виявлення планет навколо далеких зірок стало більш поширеним за останні роки.

Усі шість планет цієї системи більші за Землю, але менші за Нептун. Це свідчить про те, що вони є невеликими газовими світами з протяжними атмосферами водню та гелію. На жаль, їхня близькість до зірки, навколо якої вони обертаються, робить їх занадто гарячими для життя, яке ми знаємо.

Що вирізняє цю планетарну систему, так це гармонійний малюнок, за яким шість планет обертаються навколо своєї зірки. Їх орбітальні періоди відбуваються в простих цілих співвідношеннях, подібних до співвідношень, які визначають гармонічні звуки в музиці. Наприклад, внутрішня планета робить три оберти на кожні дві орбіти свого найближчого сусіда. Ця модель продовжується у співвідношенні 3:2 або 4:3, коли ви рухаєтеся назовні. Це математичний механізм, відомий як орбітальний резонанс, який посилюється гравітаційними силами між планетами.

Збереження такого делікатного малюнка рідко зустрічається в більшості сонячних систем. Зовнішні сили та збурення зазвичай порушують гармонію. Однак ця конкретна система зуміла зберегти свою структуру протягом мільярдів років. Це чудова можливість для дослідників вивчити, як планети формуються та розвиваються з часом.

Зірка в центрі цієї Сонячної системи, позначена HD11006, розташована приблизно за 100 світлових років від нас у сузір’ї Кома Вероніки. Це найяскравіша відома зірка з такою великою кількістю планет, що обертаються навколо неї, крім нашого власного Сонця. Це дає астрономам унікальну можливість досліджувати планетарну систему через об’єктив яскравої зірки.

Відкриття цих шести планет стало можливим завдяки транзитному методу. Оскільки площина орбіти планет вирівнюється з нашим кутом зору, вони, здається, постійно перетинаються перед своєю зіркою, створюючи міні-затемнення або транзити. Ці транзити дозволили вченим підтвердити присутність усіх шести планет і визначити їхні взаємопов’язані орбітальні періоди.

Ця нещодавно відкрита система має схожість із системою Trappist-1, яка складається із семи скелястих планет розміром із Землю в різних орбітальних резонансах. Однак цю систему відрізняє розмір планет, які належать до категорії під назвою «субнептун». Ця категорія відсутня в нашій Сонячній системі, але більш поширена в інших. Розуміння того, як утворюються ці більші планети, і вивчення їх атмосфер дадуть цінну інформацію про формування планет і умови, необхідні для життя.

Загалом ця надзвичайна система з шести планет надає вченим унікальну можливість розширити свої знання про формування та еволюцію планет. Він уособлює космічне диво, застигле в часі — свідчення складної краси та гармонії нашого величезного Всесвіту.

Часті питання (FAQ)

1. Скільки планет було відкрито в шестипланетній Сонячній системі?

Астрономи відкрили шість планет Сонячної системи.

2. Чи придатні ці планети для життя?

Ні, планети в цій системі більші за Землю, але менші за Нептун. Це газоподібні світи з розширеною атмосферою водню та гелію, що робить їх непридатними для життя, яким ми його знаємо.

3. Що робить цю систему з шести планет унікальною?

Унікальним аспектом цієї системи є гармонійний малюнок, за яким планети обертаються навколо своєї зірки. Їх орбітальні періоди відбуваються в простих цілих співвідношеннях, подібних до співвідношень, які визначають гармонічні звуки в музиці.

4. Як далеко знаходиться зірка HD11006?

Зірка HD11006 розташована на відстані приблизно 100 світлових років від нас у сузір’ї Коми Вероніки.

5. Як були відкриті планети?

Планети були виявлені за допомогою транзитного методу, коли вони, здається, неодноразово перетинаються перед своєю зіркою, викликаючи міні-затемнення або транзити. Це дозволило астрономам підтвердити наявність усіх шести планет.

6. Що ми можемо дізнатися, вивчаючи цю систему з шести планет?

Вивчення цієї системи може дати цінну інформацію про формування та еволюцію планет. Він пропонує дослідникам контрольований експеримент, щоб зрозуміти, як виникають такі системи та як планети формуються та розвиваються з часом.

7. Чим ця система відрізняється від системи Trappist-1?

Обидві системи мають кілька планет в орбітальному резонансі. Однак ця система з шести планет відрізняється тим, що планети більші й належать до категорії під назвою «субнептун». Розуміння цих великих планет допоможе вченим уточнити свої гіпотези щодо формування планет і вивчити планетарні атмосфери.