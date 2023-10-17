Сонячний зонд Parker продовжує розгадувати таємниці Сонця

Сонячний зонд Parker Solar Probe нещодавно завершив своє 17-те близьке зближення з Сонцем, наблизившись до фотосфери Сонця на відстань 7.26 мільйона кілометрів. Під час свого 13-го зближення він став першим в історії космічним кораблем, який подолав корональний викид маси (CME), потужну подію, яка викидає величезні маси плазми в космос. Місія зонда, яка планується продовжити до 2025 року, спрямована на розгадку таємниць Сонця та надання вирішального розуміння сонячних явищ.

Сонячний зонд Parker Solar Probe, який часто називають «маленьким двигуном, який продовжує працювати і працювати», наблизився 27 вересня, пролетівши лише на 7.26 мільйона кілометрів над поверхневим шаром Сонця, відомим як фотосфера. Це вражаюче досягнення стало результатом його попередньої віхи — польоту через викид корональної маси під час його 13-го зближення 5 вересня 2022 року.

Успіх місії пояснюється стійкістю космічного корабля та його здатністю витримувати екстремальні умови. Незважаючи на температуру до 1400 градусів за Цельсієм, основні інструменти зонда захищені екраном, що дозволяє їм працювати в середовищі, майже нормальному при кімнатній температурі.

Основна мета Parker Solar Probe — дослідження сонячної корони, найвищої частини сонячної атмосфери. Вчені прагнуть зрозуміти, що нагріває корону, і простежити потік енергії в ній. Крім того, вони прагнуть дослідити прискорення сонячного вітру, поки він залишає Сонце, а також структуру Сонця та його магнітних полів.

Викиди корональної маси представляють особливий інтерес для фізиків-сонячників. Ці потужні події можуть мати значний вплив на Землю, від порушення систем зв’язку до спричинення відключень електроенергії. Вивчаючи ці сонячні бурі, вчені сподіваються отримати краще розуміння сил, які їх рухають, і розвинути можливості прогнозування.

Нещодавня віха, досягнута сонячним зондом Parker, який пройшов через CME у найближчій до Сонця точці, надала цінні дані про швидкість і щільність ударної хвилі. Хоча цей конкретний CME не становив загрози для Землі, він підкреслює важливість вивчення цих подій та їхніх потенційних наслідків.

Проектом Parker Solar Probe керує та керує Лабораторія прикладної фізики Джона Хопкінса в Лорелі, штат Меріленд. Космічний корабель, побудований у межах графіка та бюджету НАСА, продовжує прокладати шлях до нових відкриттів про нашу найближчу зірку, Сонце.

джерела:

– Проект NASA Parker Solar Probe: Лабораторія прикладної фізики Джона Гопкінса

– NASA – Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору