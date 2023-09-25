Майбутнє сонячне затемнення в Колорадо: усе, що вам потрібно знати

З наближенням дати майбутнього сонячного затемнення готелі, включно з Herrera's, відчувають сплеск бронювань. Це видовище, яке відбудеться 14 жовтня, стане першим затемненням, яке можна буде побачити зі Сполучених Штатів після повного затемнення 2017 року. Очікується, що кільцевий шлях перетне регіон близько 10:30 ранку цієї суботи, приваблюючи великі натовпи нетерплячих глядачів.

Отже, що ж таке кільцеподібне сонячне затемнення? Це відбувається, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем, перебуваючи у своїй найвіддаленішій точці від Землі. Останній раз Сполучені Штати спостерігали це явище в 2012 році. Через свою віддаленість Місяць виглядає як темний диск, менший за Сонце, створюючи в небі зачаровуючий ефект «вогняного кільця», який триває приблизно 4 хвилини. .

Громади на південний захід від Дуранго, включаючи Кортез, Долорес і Дав-Крік, матимуть привілей відчути кільцеподібність у повній красі. З цих місць можна буде побачити вигляд, де Місяць виглядає точно в центрі Сонця.

Щоб покращити враження, у цьому районі організовуються різноманітні оглядові заходи, зокрема в національному парку Меса-Верде. Служба національних парків (NPS) і NASA співпрацюють, щоб забезпечити освітні семінари та спеціальні паркувальні місця для відвідувачів. У парку відбуватимуться оглядові заходи в музеї Чапіна Меса, автостоянці Far View і амфітеатрі кемпінгу Morefield. Кемпінги доступні, але рекомендується бронювати, оскільки вони, ймовірно, будуть розпродані. Відвідувачам нададуть окуляри для затемнення, доки їх не буде, щоб забезпечити безпечний перегляд цієї небесної події.

Примітно, що Монумент чотирьох кутів, де стикаються кордони Колорадо, Арізони, Нью-Мексико та Юти, буде закритим з 8 ранку до 1 дня затемнення. Це закриття є шанобливим заходом на честь священних переконань нації навахо, яка керує сайтом. Народ навахо вважає затемнення священними подіями і утримується від роботи чи виходу з дому під час таких подій.

Для тих, хто в інших частинах Колорадо, хоча вони не відчують повного затемнення, вони все одно можуть стати свідками часткового затемнення вранці 14 жовтня.

Якщо ви пропустите цьогорічне затемнення, не хвилюйтеся. Наступне повне сонячне затемнення в Колорадо заплановане на 2048 рік. Однак, якщо ви хочете стати свідком повного затемнення раніше, ви можете подорожувати на схід, щоб побачити його 8 квітня 2024 року. Це затемнення проходитиме через Мексику, Техас та інші міст на північному сході США, включаючи Остін, Даллас і Індіанаполіс.

Тож позначте свої календарі та готуйтеся спостерігати вражаючу красу сонячного затемнення в Колорадо. Не забудьте взяти з собою окуляри для затемнення, щоб забезпечити безпечний перегляд, і будьте готові до можливого трафіку, оскільки ця рідкісна подія, як очікується, приверне великі натовпи.

джерела:

– Готель Еррера: [джерело]

– NASA: [джерело]

– Національний парк Меса-Верде: [джерело]