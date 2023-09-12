Дослідження еволюції помідорів: від диких до чудових

Біологи з Університету штату Массачусетс Амхерст провели дослідження еволюційної історії помідорів, виявивши ряд ознак, які призвели до розвитку їхніх відмінних характеристик. Висновки, опубліковані в Plants, People, Planet та The American Journal of Botany, проливають світло на те, як фрукти розвиваються в дикій природі, і пропонують ідеї, які можуть допомогти в майбутніх зусиллях щодо покращення врожаю.

Дослідження було зосереджено на родичах сучасних томатів, кількох диких видах, що зустрічаються вздовж західного узбережжя Південної Америки. Ці дикорослі види сильно відрізняються від знайомих нам сьогодні томатів. Вони дрібні, зелені при дозріванні, і багато з них мають неприємний смак і запах.

Щоб зрозуміти трансформацію цих диких помідорів у смачні та візуально привабливі фрукти, якими ми насолоджуємося, дослідники вивчили еволюційні синдроми, які є наборами ознак, які зустрічаються разом у фруктах. Попередні дослідники не вирощували разом усі види диких помідорів, щоб зібрати докази цих синдромів.

Команда зібрала насіння 13 видів диких помідорів і кілька варіантів у кожному виді. Вони виростили ці рослини та дослідили їхні плоди на такі характеристики, як колір, форма, вміст цукру та кислоти, а також аналіз ДНК. Летючі органічні сполуки, відповідальні за аромат помідорів, також були виміряні та класифіковані.

Результати показали, що такі ознаки, як запах, смак і колір, є синдромальними, і існує відповідність між зовнішнім виглядом помідора та його смаком. Це дослідження дає повне розуміння того, чим дикі помідори відрізняються один від одного та від культивованих сортів.

Дослідження також сприяло колекціонерським зусиллям Чарльза Ріка, який збирав насіння диких видів томатів під час своїх подорожей Південною Америкою. Дослідники вирощували ці зібрані насіння разом із власними та порівнювали ознаки різних видів.

Це дослідження не тільки висвітлює еволюційну історію томатів, але також має наслідки для виведення більш поживних і привабливих сортів фруктів. Розуміючи риси, які сприяють бажаним якостям томатів, вчені можуть працювати над розробкою покращених сортів для споживання.