Дослідники відкривають потенційний проект для нейронів у найпростіших тварин

Дослідники знайшли докази нейроноподібних клітин у плакозооа, одного з найпростіших видів тварин. Плакозоі існували в морях сотні мільйонів років, і цілком можливо, що вони послужили схемою для нервової системи більш складних тварин, включаючи людей. Ці висновки були опубліковані в журналі Cell.

Під мікроскопом плакозоїди виглядають як амеби, але насправді є тваринами. Вони більш тісно пов’язані з кнідаріями (до яких належать морські анемони та корали) та білатеріями (хребетними) у дереві життя. У той час як інші лінії тварин мають нервову систему, керовану нейронами, плакозооани вважалися іншими і не мали нейронів.

Замість нейронів плакозоани використовують пептидергічні клітини для регулювання певної поведінки. Ці клітини вивільняють короткі ланцюжки амінокислот, які активують навколишні клітини, подібно до функції нейронів у більш складних організмах. Ця схожість спонукала дослідників до подальших досліджень, висунувши теорію про те, що ці клітини можуть представляти нервову систему давнього тваринного предка.

Дослідницька група вивчила експресію генів у плакозоа і виявила 14 типів пептидергічних клітин, які важливі для побудови нейронів у інших тварин. Однак вони виявили, що пептидергічним клітинам у плакозоа бракує електричної активності та здатності отримувати повідомлення, що вказує на те, що вони не є справжніми нейронами.

Шляхом відображення потенційних взаємодій між пептидергічними клітинами та іншими клітинами плакозооани дослідники ідентифікували складну сигнальну мережу та специфічні пари нейропептидів і рецепторів. Це підтверджує гіпотезу хімічного мозку, яка передбачає, що ранні нервові системи розвивалися як мережі клітин, з’єднаних хімічними сигналами, а не електричними.

Порівнюючи пептидергічні клітини з нейронами інших тварин, дослідники виявили велику подібність у способах використання генів, що вказує на те, що ранні нервові системи колись були схожі на ті, що спостерігалися у плакозооанів, перш ніж перетворитися на складні клітини, які посилають електричні сигнали.

Хоча плакозоани можуть бути простими порівняно з людьми, їх складність вища, ніж очікувалося. Подальші дослідження плакозооанів та інших ліній тварин дадуть змогу краще зрозуміти еволюцію нервових систем і проллють світло на функції нейронів у нашому мозку.

джерела:

– Оригінальна стаття: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1

– Джерело зображення: Sebastián R. Najle/Center for Genomic Регуляція