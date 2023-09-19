Використання комп’ютерного бачення для отримання інформації про літій-іонні батареї

Дослідники використовували комп’ютерний зір, форму машинного навчання, щоб отримати глибше розуміння того, як працюють літій-іонні акумулятори. Прискіпливо досліджуючи рентгенівські знімки електродів батареї на нанорозмірному рівні, вчені виявили приховані раніше фізичні та хімічні деталі. Цей прорив має потенціал для підвищення ефективності літій-іонних акумуляторів із ширшим застосуванням у розумінні складних систем, таких як поділ клітин у ембріонів.

Дослідження, проведене під керівництвом дослідників з Національної лабораторії прискорювачів SLAC Департаменту енергетики, Стенфордського університету, Массачусетського технологічного інституту та Дослідницького інституту Toyota, було зосереджено на частинках фосфату літію і заліза (LFP). Частинки LFP, покриті тонким шаром вуглецю для покращення електропровідності, зазвичай зустрічаються в позитивних електродах літій-іонних батарей.

Щоб спостерігати за внутрішніми процесами батарей, дослідницька група створила прозорі акумуляторні елементи з двома електродами, оточеними розчином електроліту, що містить вільно рухомі іони літію. За допомогою цієї установки вони могли відстежувати рух іонів літію під час циклів зарядки та розрядки. Цей процес, відомий як інтеркаляція, передбачає вхід іонів у частинки LFP та вихід із них.

LFP має велике значення в індустрії акумуляторів завдяки низькій вартості, безпеці та використанню великої кількості елементів, що робить його особливо актуальним на ринку електромобілів.

Співпраця між дослідниками почалася вісім років тому, коли професор Массачусетського технологічного інституту Мартін Базант і Вільям Чуе зі Стенфорда об’єднали свій досвід у математичному моделюванні та передовій рентгенівській мікроскопії для вивчення частинок акумулятора. Пізніше вони включили інструменти машинного навчання для прискорення тестування акумулятора та визначення оптимальних методів заряджання. Поточне дослідження робить крок далі, використовуючи комп’ютерний зір для аналізу нанорозмірних рентгенівських фільмів 2016 року. Цей метод дозволяє більш повно зрозуміти реакції введення літію в LFP-частинки.

Шляхом пікселізації рентгенівських зображень дослідники можуть фіксувати концентрацію іонів літію в кожній точці частинки. Це дозволяє їм створювати фільми, що ілюструють потік іонів літію в частинки та з них під час заряджання та розряджання.

Аналізуючи рентгенівські зображення, дослідники виявили, що рух іонів літію в матеріалі тісно пов’язаний з комп’ютерним моделюванням, раніше розробленим Базантом. Вони використовували 180,000 XNUMX пікселів як вимірювання для підготовки обчислювальної моделі, яка точно описує нерівноважну термодинаміку та кінетику реакції матеріалу батареї.

Крім того, дослідження показало, що коливання швидкості поглинання іонів літію поверхнею частинки корелюють із товщиною вуглецевого покриття. Це відкриття свідчить про те, що оптимізація товщини вуглецевого шару потенційно може підвищити ефективність батареї — важливий прогрес у конструкції батареї.

Результати цього дослідження пропонують зрозуміти оптимізацію літій-залізо-фосфатних електродів і демонструють потенціал машинного навчання та передових методів візуалізації в розгадуванні таємниць матеріалів і систем. Цей прорив не тільки прокладає шлях для прогресу в технології акумуляторів, але також є перспективним для вивчення формування структур в інших хімічних і біологічних системах.

джерело:

– Новини MIT

– Прес-реліз Стенфордського університету

– журнал природи