Нове дослідження виявило шкідливі пестициди в бджолиному пилку в Ірландії

Недавнє дослідження, проведене Трініті-коледжем Дубліна та Дублінським міським університетом, пролило світло на згубний вплив пестицидів на різні види бджіл в Ірландії. Дослідники вивчили пилок сільськогосподарських культур з 12 різних місць у країні та проаналізували рівні залишків пестицидів. У цих місцях також збирали пилок медоносних бджіл і джмелів.

Дослідження показало, що пилок джмелів має найбільшу кількість сполук і виявлення пестицидів порівняно з іншими типами пилку. Особливе занепокоєння викликала наявність неонікотиноїдних інсектицидів у пилку джмелів. Відомо, що неонікотиноїди шкідливі для бджіл та інших тварин.

Ще більше тривожило те, що багато з виявлених пестицидів нещодавно не застосовувалися на полях, де збирався пилок. Це свідчить про те, що ці хімічні речовини або зберігаються в навколишньому середовищі протягом тривалого часу, або що залишки походять з рослин з інших територій у межах кормового діапазону бджіл.

Олена Зіога, перший автор дослідження та докторант Школи природничих наук Трініті, висловила своє занепокоєння результатами. Вона підкреслила, що деякі з цих токсичних пестицидів не використовувалися на полях із пробами принаймні три роки, що означає, що хімікати зберігаються на краях полів або що бджоли збирають забруднений пилок за межами полів із пробами.

Іншим важливим висновком дослідження стало те, що різні види бджіл піддавалися впливу різних типів пестицидів. Було виявлено, що пилок медоносних бджіл в основному забруднений фунгіцидами, тоді як пилок джмелів був переважно забруднений неонікотиноїдними інсектицидами.

Зіога наголосив на важливості врахування кількох видів бджіл при оцінці впливу пестицидів. Вона заявила, що використання медоносних бджіл як єдиного джерела для розуміння впливу пестицидів не дає повної картини. І медоносні, і джмелі відіграють вирішальну роль у запиленні та підтримці здорових екосистем.

Це дослідження проливає світло на присутність шкідливих пестицидів у бджолиному пилку в Ірландії. Потрібні подальші дослідження, щоб зрозуміти довгострокові наслідки цих залишків пестицидів для популяції бджіл і більш широкого біорізноманіття.

джерела:

– Трініті-коледж Дубліна

– Дублінський міський університет