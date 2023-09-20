У Замбії виявлено найдавнішу дерев’яну конструкцію півмільйона років тому

Археологи зробили новаторське відкриття на доісторичному місці водоспаду Каламбо в Замбії. Вони розкопали найстарішу дерев’яну конструкцію з коли-небудь знайдених, віком майже півмільйона років. Добре збережена структура проливає світло на передові можливості наших давніх предків. Знахідка свідчить про те, що вони були більш технологічно просунутими, ніж вважалося раніше.

Дерев'яну конструкцію виявили на водоспаді Каламбо, розташованому біля кордону з Танзанією. За оцінками, йому принаймні 476,000 XNUMX років, що передує еволюції Homo sapiens. На дереві є порізи, які вказують на те, що для з’єднання двох великих колод використовували кам’яні знаряддя. Вважається, що споруда слугувала платформою, доріжкою або піднятим житлом, призначеним для того, щоб утримувати наших предків над водою.

Окрім дерев’яної конструкції, на місці також було знайдено колекцію дерев’яних знарядь, у тому числі клин і копальну палицю. Хоча вже було відомо, що ранні люди використовували деревину в цей час, зазвичай це було для обмежених цілей, таких як розпалювання вогню або полювання.

Провідний автор дослідження, Ларрі Бархем з Університету Ліверпуля, заявив, що відкриття конструкції було «випадковим відкриттям», зробленим під час розкопок у 2019 році. Попередні записи про найстарішу дерев’яну конструкцію датуються приблизно 9,000 роками, що робить цю знахідку. значно старше.

Збереження старовинної деревини є складним завданням через її схильність до гниття та залишає мінімальний слід для історичних записів. Проте вважається, що високий рівень води у водоспаді Каламбо сприяв винятковому збереженню споруди протягом століть.

Дослідники змогли точно визначити вік дерев’яної конструкції за допомогою нового методу датування під назвою люмінесцентне датування. Вимірявши останній час, коли мінерали піддавалися сонячному світлу, вони виявили, що структурі принаймні 476,000 XNUMX років.

Це відкриття дає цінну інформацію про можливості та технологічні досягнення наших давніх предків. Це також свідчить про те, що ранні люди володіли уявою та навичками, необхідними для будівництва складних дерев’яних конструкцій задовго до того, як з’явився Homo sapiens.

джерела:

– журнал природи