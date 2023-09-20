Археологи виявили найдавнішу дерев’яну конструкцію, яка вказує на передових предків

Археологи зробили надзвичайне відкриття в Замбії, розкопавши найстарішу дерев’яну конструкцію з коли-небудь знайдених. Споруда, яка вважається платформою, доріжкою або піднятим житлом, датується щонайменше 476,000 XNUMX роками, задовго до еволюції Homo sapiens. Це відкриття свідчить про те, що наші предки могли бути більш розвиненими, ніж вважалося раніше.

Добре збережена дерев'яна конструкція була знайдена біля водоспаду Каламбо, поблизу кордону з Танзанією. Порізи на дереві свідчать про те, що для з’єднання двох великих колод використовувалися кам’яні знаряддя. Окрім споруди, на місці також виявлено колекцію дерев’яних знарядь, у тому числі клин і копальну палицю.

Попередній рекорд для найстарішої дерев’яної конструкції становив близько 9,000 років. Відкриття на водоспаді Каламбо вважається «випадковим відкриттям», зробленим у 2019 році під час розкопок на місці. Споруда збереглася завдяки високому рівню води на водоспаді. Стародавня деревина схильна до гниття і не залишає слідів, тому такі відкриття є рідкістю.

Дослідники використали новий метод під назвою люмінесцентне датування, щоб точно визначити вік конструкції. Цей метод вимірює останній раз, коли мінерали піддавалися сонячному світлу. Результати показали, що дерев’яна конструкція набагато старша, ніж вважалося спочатку, і датується принаймні 476,000 XNUMX років.

Це відкриття ставить під сумнів ідею про те, що наші предки були кочівниками, оскільки споруда, здавалося, була постійним житлом біля водоспадів, які забезпечували постійне джерело води. Знахідка також свідчить про абстрактний рівень мислення та, можливо, використання мови, оскільки наші предки використовували свій інтелект, уяву та навички, щоб створити щось, чого раніше не існувало.

Дослідження цієї дерев’яної споруди змінило уявлення археологів про наших давніх родичів, визнаючи їх здатність змінювати оточення та покращувати своє повсякденне життя. Ця знахідка демонструє когнітивні здібності наших предків щодо планування та візуалізації готового продукту.

Необхідні подальші дослідження, щоб підтвердити, чи була ця споруда постійним житлом чи ні. Відкриття у водоспаді Каламбо дає цінну інформацію про розвинену природу наших предків та їхню здатність пристосовуватися до навколишнього середовища.

джерела:

– AFP