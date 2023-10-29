Прорив у водовідштовхувальних поверхнях: створення рідких покриттів

Створення корпусу, який легко ковзає по воді, є святим Граалем для вчених та інженерів у автомобільній, морській та аерокосмічній промисловості. Фольга успішно використовується для підняття корпусів з води, зменшуючи водотоннажність і підвищуючи ефективність. Тепер, завдяки новаторським дослідженням у Фінляндії, нова інновація може кардинально змінити спосіб взаємодії води з корпусами.

Дослідники розробили дивовижну водовідштовхувальну поверхню, стверджуючи, що вона є найефективнішою на сьогодні. Застосувавши рідке покриття, вони створили новаторську конструкцію, де вода скочується з поверхні під кутами, набагато меншими, ніж будь-які інші супергідрофобні матеріали, відомі раніше.

Супергідрофобні поверхні використовуються для відштовхування води в різних галузях промисловості. Зазвичай вони працюють, створюючи шар повітря або рідини, що затримується, змушуючи краплини води з’являтися вгору та легко скочуватися. Однак ці поверхні мають обмеження. Увійдіть у технологію, подібну до рідини (LLS), нову технологію, яка багатообіцяюча.

LLS складається з високорухливих молекул, які нагадують рідини, але вміло прив’язані до субстратів, утримуючи їх на місці. Результатом є змащена поверхня, з якої вода відразу скочується. Цей інноваційний підхід кидає виклик традиційному уявленню про дизайн поверхні та відкриває нові можливості в гідродинаміці. З наукової точки зору це значний прорив, який може мати значні наслідки для галузей промисловості, які покладаються на водостійкість.

Оскільки вчені продовжують досліджувати потенціал рідких покриттів, автомобільний, морський та аерокосмічний сектори з нетерпінням чекають наступного етапу цих досліджень. Майбутнє може побачити ефективні та маневрені транспортні засоби, які зазнають мінімального опору води, що підштовхне нас до нової ери транспорту.

FAQ

З: Що таке рідиноподібна поверхня (LLS)?

A: Рідиноподібні поверхні (LLS) – це поверхні, які складаються з високорухомих молекул, схожих на рідину, але прив’язані до субстратів, утворюючи змащену поверхню, яка відштовхує воду.

З: Як супергідрофобні поверхні відштовхують воду?

A: Супергідрофобні поверхні затримують шар повітря або рідини, в результаті чого вода збирається в краплі та скочується.

З: Яке потенційне застосування має ця водовідштовхувальна поверхня?

A: Ця водовідштовхувальна поверхня має потенційне застосування в автомобільній, морській та аерокосмічній промисловості, де зниження водостійкості має вирішальне значення для ефективності та продуктивності.