Потужність рентгенівських лазерів: просування наукових відкриттів

Зображення, отримані за допомогою камер і технологій обробки зображень, відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим отримати цінну інформацію про різні явища. Однак, коли об’єкти стають дуже маленькими та рухаються з високою швидкістю, захоплення детальних візуальних даних стає складним завданням. Щоб подолати це, вчені звертаються до рентгенівського випромінювання, зокрема жорсткого рентгенівського лазера, який забезпечує точність і можливість налаштування зображень.

Національна прискорювальна лабораторія SLAC Міністерства енергетики нещодавно представила найпотужніший у світі рентгенівський лазер — рентгенівський лазер на вільних електронах (XFEL) з когерентним джерелом світла Linac (LCLS). Ця оновлена ​​версія LCLS має здатність виробляти до мільйона рентгенівських спалахів на секунду, що є значним стрибком у порівнянні зі швидкістю попередника (120 імпульсів на секунду).

LCLS-II, створений на основі успіху першого LCLS, генерує рентгенівські імпульси, які в мільярд разів яскравіші, ніж будь-яка попередня технологія. Прискорюючи електрони через мідну трубу при кімнатній температурі, LCLS генерує високоінтенсивне світло рентгенівського лазера. Завдяки модернізації LCLS-II дослідники тепер можуть створювати майже безперервний рентгенівський промінь, який у середньому в 10,000 XNUMX разів яскравіший, ніж його попередник.

Ці досягнення в рентгенівській лазерній технології дозволяють вченим досліджувати квантові матеріали з безпрецедентною роздільною здатністю. Тепер дослідники можуть вивчати найменші та найшвидші явища у Всесвіті, надаючи розуміння таких областей, як квантові обчислення, технології чистої енергії, розробки фармацевтичних препаратів і розуміння біологічних процесів. LCLS-II XFEL відкриє нові сфери наукових досліджень, дозволяючи вченим вивчати світ у найшвидші терміни та спостерігати за непередбачуваними хімічними явищами.

Міністр енергетики США Дженніфер М. Гранхольм високо оцінила LCLS-II, заявивши, що він утримує Сполучені Штати на передньому краї рентгенівської науки та відкриває вікно в розуміння атомного рівня. Потужні можливості LCLS-II, безсумнівно, сприятимуть значним відкриттям у низці наукових дисциплін, від здоров’я людини до квантової науки про матеріали.

З появою LCLS-II рентгенівські лазери готові зробити революцію в наукових дослідженнях, запропонувавши новий рівень точності та яскравості, що покращить наше розуміння Всесвіту та стимулює інновації в різних галузях.

джерела:

– Національна прискорювальна лабораторія SLAC Департаменту енергетики