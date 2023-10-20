Приховані голоси Пандо: розкриваємо таємниці найбільшого у світі дерева

Пандо, також відоме як «найбільше дерево в світі», вразило вчених і звукових артистів своєю захоплюючою присутністю. Пандо, що охоплює 40 гектарів і складається з 47,000 12,000 стебел, які мають однакову ДНК, — це колосальна тремтяча осика, яка тихо процвітала на Землі приблизно XNUMX XNUMX років. Недавні записи, здійснені звуковим художником Джеффом Райсом, розкрили приховані голоси цього стародавнього дива.

Встановивши гідрофон в порожнині біля основи однієї з гілок Пандо, Райс дозволив світу слухати вібрації, що проходять через його коріння. Спочатку мистецький проект, цей захід швидко перейшов у сферу науки, пропонуючи величезний потенціал для розуміння гідравлічної системи Пандо без заподіяння шкоди.

Записи зафіксували заворожуючу симфонію вібрацій, які відбиваються крізь гілки дерев і проникають у землю. Під час грози ці звуки посилюються, створюючи моторошний тихий гуркіт. Це відкриття проливає світло на взаємозв’язок величезної кореневої системи Пандо, розгадуючи таємниці цього загадкового природного дива.

Ці чарівні записи мають не лише художню цінність, але й величезне наукове значення. Вони дають уявлення про здоров’я навколишнього середовища Pando, стан місцевого біорізноманіття та служать базовою лінією для вимірювання змін навколишнього середовища з часом.

Однак майбутнє Pando залишається невизначеним. Наразі дерево перебуває в стані занепаду, і така діяльність людини, як розчищення середовища існування та викорінення видів хижаків, які допомагають контролювати популяції травоїдних, становить загрозу для цієї стародавньої істоти та всієї екосистеми, яку вона підтримує.

Оскільки вчені та художники продовжують досліджувати таємниці Пандо за допомогою звуку, стає вкрай важливо захистити та зберегти це надзвичайне диво природи, поки воно все ще процвітає. Тільки завдяки розумінню та збереженню ми можемо гарантувати, що приховані голоси Пандо не замовкнуть назавжди.

Визначення:

– Пандо: найбільший відомий організм у світі, що складається з лісу тремтячих осик, з’єднаних єдиною кореневою системою.

– Гідрофон: мікрофон, призначений для використання під водою або в контакті з водою для захоплення звукових коливань.

– Populus tremuloides: наукова назва тремтячої осики, виду дерев осики, що зустрічається в Північній Америці.

джерела:

– Science Alert: Розкриття таємного світу найбільшого дерева у світі: https://www.sciencealert.com/scientists-record-hidden-voices-of-the-world-s-largest-tree