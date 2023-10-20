Механіка росту м'язів: як вправи формують м'язові волокна

Відомо, що регулярні фізичні вправи зміцнюють і тонізують наші м’язи, але точні механізми, що стоять за цим процесом, були предметом інтересу для фізіологів. Інженери Массачусетського технологічного інституту розробили унікальний тренувальний килимок для клітин, який дозволяє вченим вивчати суто механічні ефекти вправ на мікроскопічному рівні. Килимок, виготовлений із гідрогелю з вбудованими магнітними мікрочастинками, імітує сили, які відчувають м’язи під час вправ, коли їх активує зовнішній магніт. М’язові клітини, вирощені на килимку, «вправлялися» вібраціями, спричиненими рухом магніту.

Попередні результати експерименту показують, що регулярні механічні вправи допомагають м’язовим волокнам рости в більш вирівняному напрямку, дозволяючи їм скорочуватися синхронно. Це відкриття свідчить про те, що механічна стимуляція може керувати відновленням м’язів після травми або потенційно сповільнити наслідки старіння. Дослідники планують використати цей пристрій для моделювання сильних, функціональних м’язів, які можуть мати застосування в м’якій робототехніці та відновленні тканин.

Команда з Массачусетського технологічного інституту сподівається, що ця нова платформа зможе зрозуміти, як механічні сили впливають на функцію м’язів, і допоможе в розробці терапії м’язових травм і нейродегенеративних розладів. Розділивши хімічні та механічні елементи вправ, вони змогли зосередитися виключно на механічних силах, які керують реакцією м’язів.

Килимок із вбудованим магнітом виявився безпечним і неруйнівним способом створення механічних сил на м’язові клітини. Клітини, які регулярно піддавалися механічним рухам, росли довше порівняно з клітинами, які не тренувалися. Це демонструє, як вправи можуть впливати на ріст і вирівнювання м’язових волокон. Розуміння цих механізмів може призвести до прогресу в регенерації тканин і розвитку адаптивних роботизованих систем.

Визначення:

– Гідрогель: м’який матеріал, схожий на желе, використовуваний у цьому дослідженні як килимок для тренувань для клітин.

– Механічні сили: фізичні сили, що діють на м’язові клітини під час тренування.

– Регенерація тканин: процес відновлення пошкодженої або пошкодженої тканини в організмі.

джерела:

– «Інженери MIT розробляють тренувальний килимок для клітин» – Новини MIT

– «Вправи та м’язові клітини» – MIT Youtube