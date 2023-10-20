Роль вітру в таненні льодовикових покривів Гренландії та Антарктики

У боротьбі зі зміною клімату вплив підвищення рівня моря на прибережні міста є неминучим. Маючи силу топити такі води, як Мумбаї та Нью-Йорк, розуміння джерел води має вирішальне значення.

Крижані покриви Гренландії та Антарктиди, окрім гір, порослих льодовиками, містять достатньо замерзлої води, щоб підняти рівень моря на 210 футів. На жаль, ці регіони найбільше постраждали від глобального потепління.

У той час як температура повітря в Гренландії значно підвищилася, перевищивши 3.8°C з 1990-х років, вітер також сприяє прискореному таненню крижаного покриву. Нове дослідження показує, що вітри Фен і Катабатик, які дмуть гаряче повітря вниз на льодовики, мають великий вплив на танення крижаного покриву як у Гренландії, так і в Антарктиді.

За останні два десятиліття вплив цих вітрів на льодові покриви Гренландії збільшився приблизно на 10%. Однак їх вплив на антарктичний льодовий покрив зменшився на 32%. Ця різниця насамперед пов’язана з тим, що глобальне потепління по-різному впливає на північну та південну півкулі. Гренландія стала настільки гарячою, що вітер більше не потрібен, оскільки лише сонячне світло має значний ефект танення в регіоні.

Північноатлантичне коливання, значне погодне явище, яке контролює силу та напрямок західних вітрів і штормів, також зіграло свою роль у цій невідповідності. Перехід до позитивної фази приніс більше теплого повітря над Гренландією та іншими арктичними регіонами, посилюючи процес танення.

З іншого боку, загальне танення поверхні Антарктиди зменшилося приблизно на 15% з 2000 року. Це можна пояснити зменшенням на 32% схилових вітрів на півострові та покращенням озонового шару регіону, який поглинає тепло від Сонця. і захищає поверхню від подальшого плавлення.

Хоча зменшення темпів танення в Антарктиді, спричинене вітром, може здатися позитивною подією, тенденція до танення все ще створює ризики. Антарктида вже зазнала краху двох вразливих шельфових льодовиків, і якщо ця тенденція збережеться, це може порушити глобальну циркуляцію води в океані, що призведе до серйозних наслідків для клімату Землі.

Як Гренландія, так і Антарктида вносять значний внесок у підвищення рівня моря, тому ретельний моніторинг та моделювання танення льоду має вирішальне значення. Розуміння зв’язку між вітром і льодом у контексті зміни клімату має важливе значення для прогнозування майбутнього підвищення рівня моря та його впливу на планету.

Джерело: Geophysical Research Letters