Місячне світло: революціонізуюче дослідження Місяця через підключення до мережі

Друга хвиля дослідження Місяця вже на горизонті, з програмою Artemis. У той час як піонери місій «Аполлон» покладалися виключно на фоторозвідку та власні навички для успішних висадок на Місяць, майбутнє дослідження Місяця має бути зовсім іншим. Щоб зробити дослідження Місяця сталими, розробляються нові технології та мережі, щоб зробити революцію в місячних місіях.

Одним із ключових аспектів цих досягнень є необхідність «позначати місцевість», як висловлюється NASA. Оскільки в найближчі роки заплановано 400 місячних місій, надзвичайно важливо створити системи, які дозволять точну навігацію та зв’язок. Щоб задовольнити цю потребу, NASA працює над проектом LunaNet, метою якого є створення сумісності майбутніх місячних мереж за допомогою узгоджених стандартів і протоколів.

У травні 2021 року Європейське космічне агентство (ESA) оголосило про техніко-економічне обґрунтування MoonLight, запропонованої мережі, яка надаватиме навігаційні послуги та прокладе шлях до Інтернету на Місяці. Два консорціуми на чолі з SSTL і Telespazio відповідно були призначені для розробки цієї новаторської мережі. MoonLight отримав початкове фінансування у розмірі 153 мільйонів євро від засідання Ради міністрів ESA, з подальшим фінансуванням, яке очікується в майбутньому.

Переваги мережі місячних супутників, призначених для навігації та зв’язку, значні. Це дозволить пілотованим і роботизованим місіям здійснювати посадку в будь-якій точці Місяця, забезпечуючи більшу гнучкість і ефективність дослідження. Сузір'я MoonLight також вирішить обмеження в обсязі корисного навантаження, можливості передачі даних і труднощі зв'язку, з якими стикаються поточні місії. Крім того, використання спільної телекомунікаційної та навігаційної служби може призвести до скорочення витрат за рахунок звільнення місця для наукових інструментів або вантажу.

Майбутня мережа MoonLight, ймовірно, складатиметься з трьох-чотирьох однотонних супутників, стратегічно розташованих навколо Місяця. Мета полягає в тому, щоб надавати послуги для всіх приватних та інституційних представництв із планом передплати для забезпечення економічної життєздатності. Щоб випробувати систему, ESA планує запустити демонстраційний супутник Lunar Pathfinder у 2025 році. Цей супутник продемонструє свої можливості в місячній навігації та зв’язку.

Незважаючи на те, що ці досягнення є багатообіцяючими, Китай уже досяг успіху в місячних телекомунікаціях. У 2018 році Національне космічне управління Китаю розгорнуло супутник Queqiao-1, який служить місячним ретранслятором для зв’язку.

Оскільки Місяць стає центром розвідки та потенційних комерційних послуг, встановлення надійного підключення до мережі буде критичним. Місячне світло та подібні ініціативи мають намір революціонізувати місячні місії та прокласти шлях до майбутнього, де дослідження не знають меж.

FAQ

1. Яке призначення Місячного світла?

Moonlight має на меті надавати навігаційні та комунікаційні послуги для місячних місій, дозволяючи їм висаджуватися в будь-якій точці Місяця.

2. Як Місячне світло принесе користь майбутнім місіям?

Moonlight вирішуватиме обмеження обсягу корисного навантаження, можливостей передачі даних і труднощів зв’язку, з якими стикаються поточні місії. Це також дозволить космічним державам і компаніям з обмеженим бюджетом більш ефективно досліджувати Місяць.

3. Хто веде проект «Місячне сяйво»?

Проект Moonlight очолюють два консорціуми: один очолює SSTL, до якого входять такі компанії, як SES, Airbus і Kongsberg Satellite Services, а інший очолює Telespazio, до якого входять такі компанії, як Thales Alenia Space та Inmarsat.

4. Коли буде запущено демонстраційний супутник Lunar Pathfinder?

ESA планує запустити демонстраційний супутник Lunar Pathfinder, розроблений SSTL, у 2025 році. Цей супутник продемонструє майбутні можливості місячної навігації та зв’язку.