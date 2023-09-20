Масштабне виверження Сонця викликало магнітну бурю на Землі

Нещодавнє потужне виверження Сонця мало значний вплив на Землю, спричинивши геомагнітну бурю. Ця подія призвела до того, що швидкість сонячного вітру навколо нашої планети досягла понад 1,980,000 XNUMX XNUMX кілометрів на годину, що супроводжувалося триразовим збільшенням щільності плазми.

Причиною цієї геомагнітної бурі став викид корональної маси (CME), який прибув приблизно на 12 годин раніше, ніж очікувалося, після виверження Сонця. CME – це спалах плазми та магнетизму, який походить із зовнішнього шару Сонця, відомого як корона. Ці виверження можуть викинути мільярди тонн матеріалу, несучи магнітне поле, яке перевершує регулярний магнітний вплив Сонця на планети.

Спочатку випуск CME не відразу призвів до значної магнітної бурі на Землі. Однак, оскільки наша планета продовжувала проходити через тривалий магнітний вплив CME, виникла помірна магнітна буря класу G1. Ця буря потенційно може вплинути на магнітне поле Землі та порушити космічні погодні умови.

Важливо відзначити, що CME, особливо якщо вони надзвичайно потужні, можуть порушити технологічну інфраструктуру Землі. Ці збої можуть вплинути на такі системи, як енергетичні мережі, центри обробки даних, телекомунікаційні мережі, транспорт, супутники та ІТ-мережі. Нещодавній CME вже викликав коливання у зовнішньому магнітному полі Землі, що свідчить про його руйнівний вплив на навколишнє середовище нашої планети.

Незважаючи на потенційні ризики та збурення, пов’язані з цими сонячними спалахами, вони також можуть створювати заворожуючі полярні сяйва в полярних областях Землі. Ці прекрасні прояви світла є результатом зіткнення електрично заряджених іонів в атмосфері Землі з атомами кисню та азоту в полярних областях.

Хоча вчені цінують красу цих природних явищ, вони в основному зосереджені на розумінні потенційної шкоди, яку сонячні спалахи та CME можуть завдати технологічним системам Землі. Дослідники ретельно вивчають ці події, щоб краще зрозуміти їхній вплив і розробити стратегії захисту критичної інфраструктури.

Визначення:

– Геомагнітна буря: збурення в магнітосфері Землі, спричинене поштовхом сонячного вітру. Це може впливати на технологічні системи та космічні погодні умови.

– Швидкість сонячного вітру: швидкість, з якою рухається сонячний вітер, потік заряджених частинок, що випускаються Сонцем.

– Щільність плазми: концентрація електрично заряджених частинок, також відомих як плазма, у певному просторі.

– Корональний викид маси (CME): потужний спалах плазми та магнетизму, який виривається із зовнішнього шару Сонця, корони.

– Полярне сяйво: природне освітлення на земному небі, яке спостерігається переважно в полярних регіонах, спричинене взаємодією між сонячним вітром і земною атмосферою.

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