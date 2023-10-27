Останнє небесне видовище року: часткове напівтіньове місячне затемнення

Цієї суботи захоплююча небесна подія приверне увагу любителів неба по всьому світу. Це остання можливість цього року стати свідком місячного затемнення, події, яка не перестає захоплювати тих, кого приваблює величезне нічне небо.

Завтрашнім небесним видовищем стане часткове напівтіньове місячне затемнення, яке відбудеться вдруге й востаннє у 2023 році, лише через два тижні після попереднього сонячного затемнення 14 жовтня. Останній раз це явище прикрашало наше небо на початку травня. Цей захоплюючий дисплей можна буде побачити в різних регіонах, включаючи Європу, Азію, Австралію, Африку, Північну Америку та навіть далекі куточки Антарктиди.

Метеорологічний департамент Пакистану (PMD) заявив, що місячне затемнення також буде спостерігатися в Пакистані. Затемнення має початися пізно ввечері суботи о 11:02 за місцевим часом, досягти піку о 01:14 і завершитися о 03:26 29 жовтня (неділя).

Місячне затемнення відбувається, коли Земля опиняється між сонцем і місяцем, відкидаючи тінь, яка огортає поверхню місяця. Це астрономічне явище можливе лише під час повного місяця, що робить його інтригуючою мішенню для спостерігачів неба, які прагнуть досліджувати таємниці космосу.

Є три різні типи місячних затемнень, які визначаються розташуванням Сонця, Землі та Місяця в момент події. А повне місячне затемнення виникає, коли тінь Землі покриває всю місячну поверхню. В часткове місячне затемнення, лише частина Місяця занурюється в тінь Землі, що призводить до вражаючого «укусу», взятого з місячної місцевості. Нарешті, а півтінь місячне затемнення відкидає слабкий зовнішній край земної тіні на поверхню Місяця.

Коли рік добігає кінця, подивіться вгору та спостерігайте за чудесами космосу. Часткове напівтіньове місячне затемнення обіцяє стати захоплюючим видовищем, яке нагадає нам про безмежну красу, яка оточує нас навіть у найтемніші години ночі.

Питання та відповіді:

З: Коли відбудеться часткове напівтіньове місячне затемнення?

A: Затемнення заплановане на суботу, початок о 11:02 (за місцевим часом) і завершення 29 жовтня о 03:26.

З: Де буде видно затемнення?

A: Часткове напівтіньове місячне затемнення можна спостерігати в різних регіонах, включаючи Європу, Азію, Австралію, Африку, Північну Америку та Антарктиду.

З: Як відбувається місячне затемнення?

A: Місячне затемнення відбувається, коли Земля проходить між Сонцем і Місяцем, відкидаючи тінь на поверхню Місяця.

З: Які бувають різні типи місячних затемнень?

A: Є три типи: повне місячне затемнення, часткове місячне затемнення та напівтіньове місячне затемнення, кожне з яких відрізняється ступенем тіні від Землі на поверхні Місяця.