Побачте приголомшливе північне сяйво в Ірландії

Північне сяйво, захоплююче природне явище, можна спостерігати в різних місцях Ірландії. У той час як Ісландія та Аляска відомі своїми показами Aurora Borealis, Ірландія пропонує унікальну можливість стати свідком цього приголомшливого світлового шоу. Вогні часто виглядають як яскраві зелені, а іноді рожеві, блакитні та фіолетові відтінки, створюючи заворожуюче видовище на нічному небі.

Девід Мур, редактор журналу Astronomy Ireland, пояснює, що шанси побачити північне сяйво підвищуються під час рівнодення, яке цього року припадає на 23 вересня. Магнітне поле Землі та нахил планети відіграють роль у створенні сприятливих умов для появи вогнів. Однак важливо зазначити, що немає гарантії стати свідком цього природного явища.

Найкраще місце для спостереження за вогнями в Ірландії – сільське північне узбережжя та частини узбережжя Антрім. З цих зон відкривається чіткий вид на Атлантичний океан без перешкод міських вогнів. Мейо, також розташований уздовж узбережжя Атлантичного океану, є ще одним рекомендованим місцем. Однак, якщо небо ясне, вогні можна буде побачити з будь-якої точки країни.

Формування Північного сяйва починається з сонячних спалахів на Сонці, які викидають величезну кількість радіації в космос. Потім ці частинки взаємодіють з магнітним полем Землі та притягуються до Північного та Південного полюсів. Коли вони стикаються з атомами та молекулами в атмосфері, створюються яскраві кольори вогнів.

Щоб максимізувати шанси побачити полярне сяйво, дуже важливо триматися подалі від штучного освітлення. Міські жителі можуть спостерігати лише за великими експозиціями, але ті, хто живе в сільській місцевості, подалі від яскравого світла, можуть насолоджуватися чудовими краєвидами. Незважаючи на непередбачуваність вогнів, астрономи можуть передбачити їх появу, спостерігаючи за сонячною активністю.

Astronomy Ireland надає службу сповіщень про полярне сяйво, пропонуючи щоденні оновлення про стан неба, зокрема про ймовірність побачити північне сяйво. Хоча вогні можуть з’являтися в будь-який час ночі, для оптимальної видимості важливо мати чисте небо.

Незважаючи на те, що погода в Ірландії може бути складною через часті хмари та дощі, все одно є можливість спостерігати північне сяйво. Оскільки пік сонячної активності припадає на 2025 рік, наступні кілька років особливо сприятливі для того, щоб побачити це диво природи. Отже, готуйтеся до чарівної ночі під освітленим ірландським небом.

джерела:

– Журнал Astronomy Ireland.