Міжнародне спостереження за місячною ніччю 2023: небесна подія, яку варто переглянути

Цими вихідними, у суботу, 21 жовтня, мільйони людей у ​​всьому світі зберуться на вулиці, щоб побачити красу нашого природного супутника Місяця. Цю щорічну подію, відому як Міжнародна ніч спостережень за Місяцем, активно рекламує NASA, і тільки в Північній Америці зареєстровано понад 3,000 подій.

Причиною такого визначення часу є поточна фаза Місяця, тобто перша чверть. Ця фаза часто вважається найкращим часом для спостереження за місяцем, оскільки він яскравий, але не надто яскравий, що робить його ідеальним для спостерігачів за зірками. Крім того, ця фаза дає унікальну можливість спостерігати деякі з найбільш захоплюючих видовищ Місяця.

Для тих, хто не знає, на що звернути увагу, NASA надало доступні для завантаження карти Місяця для кожної півкулі. На цих картах виділено головну місячну кобилу, яка є темними плямами, що покривають приблизно одну шосту поверхні Місяця. Хоча їх називають «морями», насправді ці території є базальтовими рівнинами, утвореними потоками лави після зіткнення з астероїдом.

Хоча неозброєним оком можна легко помітити темні плями, використання бінокля може покращити враження. Зосередившись на термінаторі Місяця, лінії, що відділяє темну сторону від світлої, спостерігачі можуть спостерігати гру тіней, відкриваючи кратери та гірські хребти. Південна частина Місяця особливо гориста, що пропонує захоплюючу місцевість для дослідження.

Міжнародна ніч спостережень за Місяцем також надає чудову можливість повернутися до історичної висадки людства на Місяць. 20 липня 1969 року Ніл Армстронг знаменито заявив: «Тут база Транквіліті. Орел приземлився». Місце приземлення, відоме як Море спокою (Mare Tranquillitatis), цієї ночі легко впізнати. Інші місця посадки місії «Аполлон» також видно, але деякі з них можуть бути в межах місячної ночі під час цієї події.

Окрім спостереження за Місяцем цієї особливої ​​ночі, NASA транслюватиме двогодинну пряму трансляцію на NASA TV о 7:XNUMX за східним часом. Ця трансляція має на меті об’єднати людей у ​​всьому світі в святкуванні спостережень, науки та дослідження Місяця, одночасно просуваючи програми NASA з науки та дослідження Місяця.

Отже, якщо ви опинитесь на вулиці цими вихідними, знайдіть хвилинку, щоб подивитись на місяць і оцінити чудеса нашого небесного сусіда. І позначте свої календарі для Міжнародної ночі спостережень за Місяцем наступного року, яка відбудеться 14 вересня 2024 року.

джерела:

– NASA International Observe the Moon Night – https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/international-observe-the-moon-night/

– Карти Місяця НАСА – https://moon.nasa.gov/resources/240/moon-map/

– Студія наукової візуалізації NASA: місця посадки Аполлона – https://svs.gsfc.nasa.gov/13812