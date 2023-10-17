NASA розглядає можливість скорочення фінансування космічних телескопів Hubble і Chandra

Згідно з нещодавнім звітом, NASA стикається з можливим скороченням свого астрофізичного підрозділу, що може вплинути на дві великі програми космічних телескопів. Космічний телескоп Хаббл і рентгенівська обсерваторія Чандра, які зробили значний внесок у наше розуміння Всесвіту, можуть скоротити фінансування.

Під час презентації комітету з астрономії та астрофізики Національної академії наук, інженерії та медицини США Марк Клемпін, директор відділу астрофізики NASA, повідомив, що бюджетні обмеження можуть вимагати «невизначених» скорочень фінансування цих телескопів. Це зроблено для того, щоб виділити ресурси на нові програми NASA, оскільки агентство очікує, що рівень бюджету на 2024 фінансовий рік залишиться таким же, як і в попередньому році.

Відділ астрофізики запросив майже 1.56 мільярда доларів на наступний фінансовий рік, але Клемпін визнав, що отримання повного фінансування малоймовірно. У разі суттєвого скорочення бюджету їхнім пріоритетом буде скорочення фінансування місій у розширених операціях, до яких входять телескопи Хаббл і Чандра.

Хаббл у співпраці з космічним телескопом Джеймса Вебба НАСА є важливим інструментом для наукових досліджень і розвідки. Чандра, з іншого боку, була запущена в 1999 році і не проходила технічного обслуговування, як Хаббл. Зараз він стикається з проблемами експлуатації через свій вік.

Незважаючи на те, що Хаббл працює ефективно, Клемпін зазначив, що він працює протягом тривалого часу і становить значну частину бюджету астрофізики. Чандра, з іншого боку, стикається з труднощами і вимагає посилення зусиль для підтримки своєї діяльності.

Запропонований Білим домом бюджет на 2024 рік передбачає 93.3 мільйона доларів на Hubble і 68.7 мільйона доларів на Chandra. Ці цифри складають приблизно 10% від загального запиту бюджету для астрофізичного підрозділу NASA на 2024 рік.

Важливо зазначити, що рішення NASA щодо фінансування все ще очікують на затвердження, і до визначення остаточного бюджету можуть бути внесені корективи.

джерела:

– Space.com

– SpaceNews