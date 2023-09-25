Теорія гравітації Ейнштейна та пошук альтернативи

Теорія гравітації Ейнштейна, відома як загальна теорія відносності, була неймовірно успішною вже більше століття. Однак теорія має свої обмеження. Він передбачає власну невдачу в просторово-часових сингулярностях всередині чорних дір і під час самого Великого вибуху. У той час як інші фізичні теорії, що описують інші фундаментальні сили у фізиці, були широко перевірені, загальна теорія відносності була перевірена лише в умовах слабкої гравітації.

На думку фізиків-теоретиків, відхилення від загальної теорії відносності не виключені і повинні мати місце. Існування просторово-часових сингулярностей свідчить про те, що квантова механіка, яка застосовується в дуже малих масштабах, повинна вирішити ці проблеми. Однак спроби поєднати загальну теорію відносності з квантовою механікою вносять відхилення від теорії Ейнштейна.

Модель Λ-холодної темної матерії (ΛCDM), яка є стандартною моделлю космології, отримала широке визнання. Однак він є неповним і незадовільним з теоретичної точки зору. Протягом останніх п'яти років він також зіткнувся з напругою в спостереженні, особливо щодо вимірювання постійної Хаббла.

Докази спостережень прискорення Всесвіту, відкриті в 1998 році за допомогою наднових типу Ia, привели до пропозиції темної енергії. Однак природа темної енергії залишається невідомою, і альтернативні пояснення, такі як модифікована гравітація, набули популярності.

Існує велика кількість літератури про теорії гравітації, альтернативні загальній теорії відносності, включаючи теорії скалярного тензора. Ці альтернативи необхідно перевірити за допомогою експериментів із Сонячною системою, спостереженням гравітаційних хвиль і дослідженням чорних дір.

Досі невідомо, чи виникають відхилення від загальної теорії відносності через спробу вписати космологічні спостереження в неадекватну теорію, чи темної енергії справді не існує.

джерела:

– Оригінальна стаття