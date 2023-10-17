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Нове розуміння того, як рак поширюється на хребет

ByВікі Ставропулу

Жовтень 17, 2023
Нове розуміння того, як рак поширюється на хребет

Дослідники Weill Cornell Medicine у ​​Нью-Йорку зробили значний прорив у розумінні того, чому деякі види раку метастазують у хребет. Давно відомо, що метастатичний рак молочної залози часто поширюється на хребет, викликаючи важкі ускладнення у пацієнтів. Однак причини цього явища досі залишалися незрозумілими.

У недавньому дослідженні, опублікованому в журналі Nature, Метью Грінблатт і його команда виявили новий тип стовбурових клітин, які можуть брати участь у метастазуванні ракових клітин у хребті. Було виявлено, що ці стовбурові клітини, виявлені в кістках хребців, виділяють білок під назвою MFGE8. Цей білок діє як аттрактант пухлини, притягуючи ракові клітини до тканини хребта.

Дослідники провели експерименти на мишах, пересадивши спинномозкові стовбурові клітини в одну задню ногу і стовбурові клітини довгих кісток в іншу. Вони помітили, що ракові клітини подорожували до міні-хребця майже вдвічі частіше, ніж до маленької довгої кістки, що вказує на сильну привабливість MFGE8.

Метастази в спинний мозок можуть спричинити серйозне пошкодження спинного мозку, вплинувши на здатність пацієнта ходити та контролювати функції організму. Розуміючи механізми цього поширення, можна розробити втручання для запобігання або лікування метастазів у хребті.

Хоча блокування MFGE8 може бути потенційним терапевтичним підходом, необхідні подальші дослідження, щоб повністю зрозуміти наслідки та ефективність такого лікування. Сян Чжан, біолог з онкології з Медичного коледжу Бейлора, описав це дослідження як «великий прогрес» у нашому розумінні метастазів у кістках.

Цей прорив дає надію пацієнтам з метастатичним раком молочної залози та іншими видами раку, які зазвичай поширюються на хребет. Розгадавши цю давню таємницю, дослідники на крок наблизили нас до розробки ефективних методів лікування та покращення якості життя людей, уражених цими метастазами.

джерела:
– Природа: https://www.nature.com/
– Weill Cornell Medicine: https://weill.cornell.edu/
– ScienceNews: https://www.sciencenews.org/

By Вікі Ставропулу

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