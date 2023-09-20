Вчені виявили, що модульна архітектура дозволяє мозку ссавців контролювати зовнішні дані

Вчені зробили новаторське відкриття щодо організації мозку ссавців. Завдяки використанню експериментальної системи, яка вирощувала нейрони на мікрофабричних скляних поверхнях, дослідники виявили, що зовнішня кора головного мозку має здатність підтримувати контроль над зовнішніми вхідними сигналами завдяки своїм взаємопов’язаним, але незалежно функціонуючим модулям.

Кора, яка є зовнішнім шаром мозку, відповідальним за різні функції, такі як сенсорне сприйняття та руховий контроль, містить велику кількість нейронів. Ці нейронні мережі повинні мати можливість відокремлювати вхідні дані від спеціалізованих схем, одночасно об’єднуючи вхідні дані від кількох схем, але залишається незрозумілим, як кора може підтримувати ці різні парадигми обробки.

Щоб дослідити це, дослідники керували нейронами кори для формування модульних мереж, що містять кілька підгруп. Стимулюючи ці вирощені в лабораторії нейрони за допомогою світла, команда виявила, що добре сформовані модульні мережі мають сильні реакції на локалізовану світлову стимуляцію. З іншого боку, мережі з меншою модульністю реагували на всі подразники надмірно синхронно.

Дослідники також виявили, що баланс між локально відокремленою діяльністю та глобально інтегрованою діяльністю має вирішальне значення для того, щоб мозок розширив свою здатність до представлення інформації з обмеженими ресурсами. Це відкриття не тільки сприяє нашому розумінню структури та функції мозку ссавців, але також має наслідки для розробки штучних нейронних мереж, які використовуються в дослідженнях машинного навчання.

Загалом це дослідження проливає світло на те, як мозок ссавців здатний контролювати зовнішні вхідні дані через свою модульну архітектуру. Він дає цінну інформацію про складну роботу мозку та його здатність ефективно обробляти інформацію.

джерело:

– Хідеакі Ямамото, Ф. Пауль Шпіцнер, Тайкі Такемуро, Віктор Буендіа, Хакуба Мурота, Карла Моранте, Томохіро Конно, Шигео Сато, Аюмі Хірано-Івата, Анна Левіна, Віола Пріземанн, Мігель А. Муньос, Йоганнес Зіренберг, Хорді Соріано. «Модульна архітектура полегшує керований шумом контроль синхронності в нейронних мережах». Досягнення науки. DOI: 10.1126/sciadv.ade1755