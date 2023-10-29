Мільярди років тому злиття двох маленьких клітин сильно вплинуло на хід еволюції. Ця видатна подія породила мітохондрію, яку часто називають електростанцією клітини, яка забезпечила значну енергетичну перевагу та проклала шлях для розвитку складних багатоклітинних форм життя. Але походження інших важливих структур еукаріотичних клітин, таких як ядро ​​та внутрішні мембрани, залишається загадкою.

Недавні досягнення в інструментах і техніках дозволили клітинним біологам дослідити початок цих складних клітинних архітектур і пролити світло на їх потенційне походження. Однією з переважаючих гіпотез є модель «ранніх мітохондрій», запропонована біологом-еволюціоністом Біллом Мартіном та його колегами. Всупереч попереднім уявленням, ця модель припускає, що ендомембранна система, яка охоплює різні мембранні структури в складних клітинах, розвинулася незабаром після того, як альфапротеобактерія (предок мітохондрій) оселився у відносно простій клітині-хазяїні з класу архей.

Відповідно до цієї гіпотези, мембранні структури могли виникнути з везикул, випущених мітохондріальним предком, подібно до того, як вільноживучі бактерії вивільняють везикули для різних цілей. З часом ці везикули стали спеціалізованими та злилися з мембраною клітини-господаря, сприяючи еукаріотичним характеристикам, які спостерігаються в клітинах сьогодні.

Везикули не тільки могли б захистити клітину від шкідливих активних форм кисню, які генерує ендосимбіонт, але вони також могли б допомогти вирішити проблему інтронів — чужорідних фрагментів ДНК альфапротеобактерії, що порушують важливі гени в геномі клітини-господаря. Мембранні бар’єри, створені везикулами та ядром, забезпечили належний сплайсинг і трансляцію мРНК, запобігаючи виробленню безглуздих білків.

Переглядаючи та переоцінюючи давні гіпотези, вчені відкривають нове розуміння походження складних клітинних структур. Хоча точні деталі еволюції цих структур можуть бути ще невизначеними, поточні дослідження в цій галузі продовжують розгадувати захоплюючу історію еволюції клітин.

Часті питання (FAQ)

1. Що таке мітохондрія?

Мітохондрія - це клітинна органела, яка має мембрану і відіграє важливу роль у виробленні енергії для клітини. Його часто називають електростанцією клітини, він відповідає за виробництво аденозинтрифосфату (АТФ), молекули, яка живить різні клітинні процеси.

2. Що таке еукаріотичні клітини?

Еукаріотичні клітини — це тип клітин, з яких складаються організми, починаючи від одноклітинних протистів і закінчуючи складними багатоклітинними організмами, такими як рослини та тварини. Вони характеризуються наявністю ядра та інших мембранних органел.

3. Що таке ендомембранна система?

Ендомембранна система — це мережа пов’язаних з мембраною органел в еукаріотичних клітинах, які працюють разом, щоб синтезувати, транспортувати та розщеплювати молекули. Він включає в себе такі структури, як ендоплазматичний ретикулум, апарат Гольджі, лізосоми, пероксисоми та вакуолі, які необхідні для різних клітинних процесів.

джерела:

– Молекулярна біологія клітини. Альбертс Б, Джонсон А та ін. 4-е видання. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/