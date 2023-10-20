Розшифровка «пухких ніг» гусениць: анатомія проти функції

Недавня стаття в Science Advances досліджує захоплюючий світ ніг гусениці. На перший погляд можна було б припустити, що ноги гусениці просто пухкі через їх ненаситний апетит, але при подальшому дослідженні стає зрозуміло, що ці ноги служать зовсім іншим цілям.

Те, що здається пухкими ніжками гусениці, насправді є підробленими ногами, відомими як «проноги». Ці грудки м’яса допомагають гусениці рухатися, тоді як справжні ноги, розташовані біля її обличчя, призначені для метаморфозу і згодом переростуть у дорослі ноги молі чи метелика.

Ідея про те, що ногу можна визначити як анатомією, так і функцією, викликає філософські питання про те, що робить ногу «справжньою». Чи ногу слід визначати за її фізичною структурою, чи функціональну ногу можна класифікувати як таку, навіть якщо їй бракує традиційних характеристик ноги?

Це відкриття не зовсім дивно у світі членистоногих, які відомі своїми суглобовими ногами. Комахи та інші членистоногі часто перепрофілюють свої ноги для різних завдань. Водяні човнярі перетворили свої ноги на весла, жуки-гнойовики використовують ноги як ріжучі інструменти, а домашні багатоніжки видозмінили свої ніжні ікла для впорскування отрути.

У випадку з гусеницями ці підроблені ноги служать якорями, дозволяючи істоті чіплятися за поверхні, коли вона рухається вперед. Гусениці від’єднують і знову приєднують свої передні ноги, щоб просунутися вперед, використовуючи зазубрені подушечки, які називаються гачками, на кінчику кожної ноги, щоб надійно зчепити. Гени, відповідальні за розвиток цих фальшивих ніг, спільні з ракоподібними, що підкреслює еволюційні зв’язки між різними видами.

Хоча з генетичної точки зору концепція реальності може не мати особливого значення для цих відростків, є щось інтригуюче в цих тимчасових ніжках. Ноги гусениці недовговічні, існують лише на личинковій стадії перед метаморфозом. Отже, наступного разу, коли ви зустрінете гусеницю, знайдіть хвилинку, щоб оцінити ці швидкоплинні кінцівки та їх унікальне пристосування для пересування.

Джерела: Science Advances

Визначення:

Пролег: Фальшива нога, знайдена на гусениці, яка використовується для пересування.

Фальшива нога, знайдена на гусениці, яка використовується для пересування. Грудні ноги: Справжні ноги гусениці, розташовані біля її обличчя, які згодом переростуть у дорослі ноги молі або метелика.

Справжні ноги гусениці, розташовані біля її обличчя, які згодом переростуть у дорослі ноги молі або метелика. Гачок: Колюча подушечка на кінчику передньої ноги гусениці, яка допомагає надійно зчепитися з поверхнею.

Колюча подушечка на кінчику передньої ноги гусениці, яка допомагає надійно зчепитися з поверхнею. Членистоногі: Тип безхребетних тварин, для якого характерні з’єднані ноги.