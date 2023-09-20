Коли у Всесвіті утворилися перші континенти?

У недавньому дослідженні під назвою «Коли були перші екзоконтиненти?» Джейн Грівз, професор астрономії Кардіффського університету, досліджує формування континентів у Всесвіті. Континенти не нерухомі; вони «плавають» поверх мантії Землі завдяки теплу від ядра планети. Цей постійний рух континентів призводить до таких явищ, як тектоніка плит.

Ґрівз мав на меті зрозуміти, коли утворилися перші континенти та як ця інформація може допомогти у пошуку населених світів. Вивчаючи наявність тектоніки плит на скелястих планетах, вона спробувала простежити ймовірність існування континентів. Тепло відіграє вирішальну роль у цьому процесі, оскільки планети з достатньо нагрітим ядром, швидше за все, мають активну тектоніку плит.

Грунтуючись на своєму вивченні зірок і формування планет, Грівз визначила, що тектоніка земних плит почалася приблизно 3 мільярди років тому, тобто приблизно через 9.5 мільярдів років після виникнення Всесвіту. Вона також виявила, що перші континенти з’явилися на зірках із тонким диском, які відносно молодші та мають вищу металічність, приблизно за 2 мільярди років до земних континентів. Навпаки, товсті дискові зірки, які є старшими та бідними на метали, свідчать про існування континентів приблизно на 4–5 мільярдів років раніше, ніж Земля.

Цікаво, що Грівз виявив, що на інших планетах континенти формуються повільніше, ніж на Землі. Для початку формування континенту необхідна наявність оптимальної кількості тепла. Тому Грівз припускає, що зірки з нижчою металічністю, ніж Сонце, потенційно можуть призвести до відкриття придатних для життя екзопланет з континентами.

Це дослідження відкриває астрономам нові можливості для дослідження та покращує наше розуміння формування континентів у Всесвіті. Вивчаючи планетні системи та умови, необхідні для формування континентів, вчені можуть шукати придатні для життя світи за межами нашого.

джерела:

– Джейн Грівз, «Коли були перші екзоконтиненти?»

– НАСА

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