Chandrayaan-3: Успішна місія з миттєвою гикавкою

Індійська місячна місія Chandrayaan-3 була визнана успішною, незважаючи на деякі незначні невдачі. Через два дні після посадки посадкового модуля Vikram і марсохода Pragyan на Місяць інструмент на борту марсохода миттєво вимкнув світло. Сантош Вадавале, головний дослідник рентгенівського спектрометра альфа-частинок (APXS), пояснив, що відключення було спричинене пізнім додаванням функції безпеки, яка випадково вимкнула команду APXS. Однак несправність була швидко усунена, і прилад успішно провів аналіз місячного ґрунту та гірських порід на місці.

Всупереч повідомленням про те, що посадковий модуль Vikram і марсохід Pragyan повинні були прокинутися протягом другого місячного дня, Vadawale уточнив, що вони ніколи не були розроблені для цього. Виступаючи на сесії в Інституті фундаментальних досліджень Тата (TIFR), Вадавале підкреслив, що місія справді була повним успіхом. Крім того, він заявив, що корисні навантаження Chandrayaan-3 надали чудові наукові дані, а APXS надає фантастичну інформацію, яка зараз детально аналізується.

Місія «Чандраян-3», безсумнівно, стала важливою віхою в дослідженні космосу Індією. Збої, що виникають під час роботи місії, типові для таких складних місій і не затьмарюють її досягнень. Успішне функціонування APXS і цінні наукові дані, зібрані з поверхні Місяця, сприяють вдосконаленню нашого розуміння місячної геології та прокладають шлях для майбутніх місячних місій.

джерела:

– Сантош Вадавале, головний дослідник рентгенівського спектрометра альфа-частинок (APXS)

– Інститут фундаментальних досліджень Тата (TIFR)