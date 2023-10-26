Розкриття таємниць регіонів народження зірок: погляд всередину туманності Кіля

Туманності, що утворюють зірки, завжди захоплювали астрономів, але їх напружений характер і наявність хмар газу та пилу ускладнюють спостереження за діями, що відбуваються всередині. Однак завдяки прогресу в технології команда дослідників нещодавно зробила новаторські відкриття про туманність Кіля за допомогою великої міліметрової матриці Атакама (ALMA).

Під керівництвом к.ю.н. студент Джеванні Кортес-Ранхель з Інституту радіоастрономії та астрофізики в Мексиці, команда зосередила свою увагу на Стовпах туманності Кіля, районі, відомому своєю інтенсивною активністю утворення зірок. У цьому регіоні домінують два масивних зоряних скупчення, Трамплер 14 і Трамплер 16, які випромінюють потужне ультрафіолетове випромінювання.

Вивчаючи молекулярні витоки, або струмені, що виходять від об’єктів у стовпах, дослідники змогли отримати уявлення про процеси, що відбуваються в цьому розпліднику зірок. Випромінювання від гарячих зірок O-типу в зоряних скупченнях освітлює та формує пилові стовпи, виявляючи присутність протозірок, протопланетних дисків і струменів. Ці екстремальні середовища пропонують унікальну можливість вивчити формування новонароджених зірок за завісою газу та пилу.

Одним із ключових висновків дослідження було вимірювання мас навколозоряних дисків навколо новоутворених зірок, а також масштабів молекулярних потоків або струменів. Команда виявила, що джерелами цих струменів є протозірки малої або середньої маси. Коли ці новонароджені зірки утворюються, матеріал, що падає, нагрівається та викидається в біполярному потоці вздовж осі обертання протозірки. Зіткнення з навколишнім газом і пилом збуджують гази в туманностях і викликають їх освітлення.

Ці реактивні літаки, які можуть розвивати швидкість у сотні тисяч кілометрів на годину, відомі як об’єкти Хербіга-Харо. Ці об’єкти, названі на честь астрономів Джорджа Гербіга та Гільєрмо Аро, які першими їх ретельно досліджували, є важливими компонентами процесу народження зірок.

Аналізуючи дані ALMA, дослідники ідентифікували кілька компактних джерел випромінювання міліметрової хвилі, відомих як об’єкти Хербіга-Аро. Вони також виявили викиди чадного газу, пов'язані з цими об'єктами. Одним із особливо помітних об’єктів є HH 666, який має закручені струмені, що простягаються на 10 світлових років і створюють великі поштовхи під час зіткнення з навколишньою туманністю.

Відкриття, зроблені в Туманності Кіль, дають вирішальне розуміння утворення зірок і еволюції навколозоряних і протопланетних дисків. Дія фотовипаровування від потоків новонароджених зірок поступово руйнує стовпи, потенційно спричиняючи їх руйнування протягом 100,000 XNUMX-XNUMX років. У результаті відкриті навколозоряні диски можуть перетворитися на протопланетні диски, створюючи основу для потенційного формування планет.

Дослідження також припускає, що, незважаючи на суворе радіаційне середовище, у регіоні може залишитися достатня маса пилу для підтримки формування планет. Дослідники підрахували, що може залишитися від 0.01 до 0.7 сонячної маси матеріалу, який забезпечить необхідні інгредієнти для народження планет.

Оскільки наше розуміння регіонів народження зірок поглиблюється, ми отримуємо цінну інформацію про процеси, які формують наш Всесвіт. Туманність Кіль продовжує залишатися захоплюючим місцем для астрономів, пропонуючи зазирнути в таємничий світ утворення зірок і потенційних планетних систем.

FAQ

Що таке об’єкти Хербіга-Аро?

Об’єкти Гербіга-Харо — це яскраві туманності, що знаходяться у великих туманностях і пов’язані з новонародженими зірками. Вони утворюються, коли струмені газу та пилу від протозірок стикаються з навколишньою туманністю, збуджуючи гази та змушуючи їх запалюватися.

Як струмені сприяють утворенню зірок?

Джети відіграють значну роль у процесі зореутворення. Коли протозірки утворюються, матеріал, що падає, нагрівається та викидається в біполярному потоці вздовж осі обертання протозірки. Ці струмені стикаються з газом і пилом в області народження зірки, створюючи ударні хвилі, які можуть ініціювати подальше утворення зірок і формувати навколишнє середовище.

Чи можуть планети формуватися в регіонах народження зірок?

Так, формування планет можливе в регіонах народження зірок, таких як туманність Кіля. Незважаючи на інтенсивне випромінювання та ерозію навколозоряних дисків, може залишитися достатньо пилової маси для підтримки формування планет. Дослідження показує, що планети, можливо, вже сформувалися або активно формуються в туманності Кіля.