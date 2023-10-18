Імовірний метеорит впав на північ Мельбурна, спричинивши потужний вибух і спалах світла

Передбачуваний метеор впав на північ Мельбурна, спричинивши потужний вибух і сліпучий спалах світла. Подія, яка сталася 18 жовтня 2023 року, викликала у жителів благоговіння та викликала питання про вразливість Землі до небесних об’єктів.

На відео зафіксовано напружений момент, коли метеор увійшов в атмосферу Землі, створивши вогняну смугу по небу, перш ніж врізатися в землю. У результаті удару виникла ударна хвиля та яскравий спалах світла, який освітив територію навколо.

Хоча точне місце удару ще не встановлено, свідки повідомили, що почули гучний вибух і відчули, як земля здригнулася. Відтоді влада розпочала розслідування, щоб визначити місце зіткнення та оцінити розмір будь-яких завданих збитків.

Метеори — це уламки гірських порід або металу з космосу, які потрапляють в атмосферу Землі та згорають через тертя. Ці космічні об’єкти часто називають падаючими зірками, якщо їх спостерігати із Землі. Хоча більшість метеорів повністю згорають і не становлять загрози, більші метеори потенційно можуть досягти землі та завдати шкоди при ударі.

Події, подібні до тієї, що сталася в Мельбурні, слугують нагадуванням про часті зустрічі Землі з космічним сміттям. Хоча падіння метеоритів є відносно рідкісним явищем і ймовірність того, що вони спричинять значні пошкодження або травми, низька, вони нагадують нам про величезність і непередбачуваність космосу.

джерела:

– Daily Mail Australia