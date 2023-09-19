Північне сяйво в Ірландії та Північній Ірландії: вражаюче природне видовище

Якщо ви коли-небудь хотіли побачити захоплююче явище північного сяйва, вам не обов’язково їхати аж до Ісландії чи Аляски. В Ірландії та Північній Ірландії можна побачити приголомшливе полярне сяйво, яке забарвлює нічне небо в яскраві зелені, рожеві, блакитні та фіолетові кольори. Хоча хмари іноді можуть заважати огляду, ясні ночі з необхідною сонячною активністю можуть забезпечити проблиски цього природного світлового шоу.

Найкращі місця для спостереження за північним сяйвом в Ірландії включають північне узбережжя Північної Ірландії, узбережжя Антрім, Ко-Майо на західному узбережжі, Ешборн у Ко-Міт і, можливо, район Дубліна під час сильних проявів. Однак спостереження не гарантовано, і майбутнє рівнодення 23 вересня може дати кращі шанси через умови в магнітному полі Землі та нахил планети в той час.

Процес полярного сяйва починається з сонячних спалахів, вивержень на Сонці, які викидають у космос мільярди тонн радіації. Ці частинки досягають атмосфери Землі приблизно через два дні, де деякі потрапляють у магнітне поле планети та притягуються до Північного та Південного полюсів. Під час зіткнення з атомами та молекулами в атмосфері вони створюють яскраві кольори північного сяйва.

Чисте небо та мінімальне світлове забруднення мають вирішальне значення, щоб спостерігати полярне сяйво. Життя подалі від міст і містечок дає кращі шанси побачити основні виставки, хоча повідомлялося, що навіть із міста Дублін відкриваються вражаючі краєвиди. Astronomy Ireland запускає службу оповіщення про полярні сяйва, яка передбачає, коли відбудуться сонячні вибухи та коли очікується, що частинки досягнуть атмосфери Землі.

Наступні кілька років будуть особливо сприятливими для спостереження за північним сяйвом, оскільки пік активності сонця припадає на 2025 рік. Однак погодні умови можуть становити труднощі, оскільки хмарне небо часто закриває огляд. Незважаючи на це, бувають ясні ночі, що дає можливість відчути це вражаюче природне явище.

Джерела: журнал Astronomy Ireland