Магія північного сяйва: де і коли подивитися вражаюче шоу в Ірландії

Красу північного сяйва, заворожуючого природного світлового шоу, можна спостерігати в багатьох місцях по всій Ірландії та Північній Ірландії. Хоча немає гарантії, що ви побачите це приголомшливе явище, майбутнє рівнодення 23 вересня може підвищити ваші шанси відчути його. Девід Мур, редактор журналу Astronomy Ireland, пояснює, що під час рівнодення умови в магнітному полі Землі та нахил планети можуть призвести до появи полярного сяйва. Однак це не гарантує візування; це тільки збільшує ймовірність.

Найкраще місце для спостереження за північним сяйвом в Ірландії – сільське північне узбережжя Північної Ірландії та Мейо через їх близькість до Атлантичного океану. Відсутність міських вогнів у цих регіонах забезпечує чіткіше зображення полярного сяйва. Однак чисте небо є необхідним для виявлення вогнів, незалежно від місця розташування в країні.

Процес полярного сяйва починається з сонячних спалахів, вивержень на Сонці, які викидають у космос мільярди тонн радіації. Ці заряджені частинки потрапляють в атмосферу Землі приблизно через два дні, і деякі потрапляють в магнітне поле Землі, створюючи північне сяйво під час зіткнення з атмосферними газами. Інтенсивність світла залежить від активності частинок і в рідкісних випадках може поширюватися далі на південь, ніж зазвичай.

Щоб підвищити шанси побачити північне сяйво, дуже важливо триматися подалі від штучних вогнів, оскільки вони можуть закривати огляд. Життя в містечку може обмежити видимість світла лише на основних дисплеях. Однак місця в сільській місцевості без яскравого світла на півночі пропонують чудовий вид на полярне сяйво.

Astronomy Ireland надає службу оповіщення про полярні сяйва, щоб передбачати та інформувати громадськість про можливі спостереження. Сповіщення містять інформацію про очікувану активність у небі, зокрема полярне сяйво. Північне сяйво може з’явитися в будь-який час ночі, тривалість може варіюватися від кількох годин до всієї ночі.

Хмарний покрив може перешкоджати огляду вогнів, тому чисте небо ідеально підходить для споглядання цього вражаючого видовища. На щастя, наступні кілька років вважаються сприятливими для спостереження за північним сяйвом, оскільки очікується, що сонце досягне піку активності в 2025 році.

Джерела: журнал Astronomy Ireland