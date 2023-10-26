Відчуйте красу часткового місячного затемнення: небесне видовище

Підготуйтеся стати свідками захоплюючої небесної події цими вихідними, коли повний мисливський місяць у жовтні прикрашає нічне небо. Коли тінь від Землі впаде на її обличчя, розгорнеться часткове місячне затемнення, яке захопить глядачів у всьому світі. Це надзвичайне явище буде повністю видно з Африки, Європи, Азії та деяких регіонів Західної Австралії, тоді як східний кінець Південної Америки мимохідь побачить на сході місяця.

Початок о 2:01 за східним часом (1801:28 за Гринвічем) 3 жовтня, часткове місячне затемнення повного Місяця Мисливця стане ще більш захоплюючим приблизно о 35:1935 за східним часом (4 за Гринвічем), коли Місяць увійде в темнішу область земної тіні, відому як тінь, досягнувши свого піку приблизно о 14:2014 за EDT (6 GMT). О 26:2226 за східним часом (XNUMX:XNUMX за Гринвічем) Місяць нарешті вийде зі світлої частини земної тіні, відомої як півтінь, завершуючи цей зачаровуючий небесний танець.

Для тих, хто проживає за межами районів, яким пощастило бути свідком цієї події особисто, не хвилюйтеся! Ви все ще можете спостерігати це небесне видовище за допомогою безкоштовних прямих трансляцій, доступних онлайн на різних платформах. Сміливо налаштовуйтесь і пориньте в магію всесвіту. Крім того, Space.com також проведе пряму трансляцію події, що дозволить вам відчути затемнення, не виходячи з дому.

Часті питання (FAQ)

З: Що викликає часткове місячне затемнення?

A: Часткові місячні затемнення відбуваються, коли Сонце, Земля та Місяць не ідеально вирівняні. Отже, лише частина найтемнішої частини земної тіні, відомої як тінь, покриває Місяць.

З: Чи можуть місячні затемнення відбуватися під час повного місяця?

A: Місячні затемнення відбуваються лише під час повного місяця, коли Місяць і Сонце розташовані діаметрально протилежно одне одному відносно Землі. Однак не всі повні місяці супроводжуються затемненнями. Це пояснюється тим, що площина орбіти Місяця нахилена приблизно під кутом 5 градусів до площини Землі, в результаті чого тінь Землі часто знаходиться вище або нижче орбіти Місяця.

З: Як я можу спостерігати часткове місячне затемнення зблизька?

Відповідь: якщо ви бажаєте спостерігати часткове затемнення або спостерігати за місяцем у будь-який час, спробуйте дослідити світ астрономії за допомогою телескопа чи бінокля. Наші путівники щодо найкращих телескопів і найкращих біноклів є чудовими ресурсами, які допоможуть вам почати.

З: Чи можу я зробити фотографії місячного затемнення?

A: Абсолютно! Якщо у вас є пристрасть до астрофотографії, ви можете зафіксувати місячне затемнення, повний місяць або захоплююче нічне небо. Ознайомтеся з нашими вичерпними посібниками щодо фотографування місяця та місячних затемнень, а також з нашими рекомендаціями щодо найкращих камер і об’єктивів для астрофотографії.