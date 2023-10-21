Посадковий апарат NASA InSight зафіксував найбільший землетрус, який коли-небудь був зареєстрований на Марсі

4 травня 2022 року посадковий апарат NASA InSight зробив новаторське відкриття на Марсі. Він зафіксував землетрус магнітудою 4.7 на відстані 2,000 кілометрів. Ця подія, відома як S1222a, стала найбільшим землетрусом, коли-небудь зареєстрованим на Червоній планеті, а також на будь-якій іншій планеті, крім Землі.

Хоча магнітуда 4.7 може бути незначною за мірками Землі, це все одно вражаючий результат, враховуючи, що на Марсі немає тектонічних плит, що стикаються. Спочатку вчені вважали, що землетрус був спричинений падінням метеорита, оскільки він мав подібні характеристики до менших землетрусів, спровокованих ударами метеорита. Однак відсутність будь-яких свіжих кратерів або ознак зіткнення змусила їх досліджувати альтернативні пояснення.

Проаналізувавши дані з різних супутників, надані NASA, Європейським космічним агентством, Космічним агентством Об’єднаних Арабських Еміратів, Індійською організацією космічних досліджень і Національним космічним управлінням Китаю, вчені запропонували нову теорію. Вони припустили, що землетрус став результатом дії тектонічних сил на цільну кору Марса.

На відміну від Землі, яка має кілька тектонічних плит, кора Марса є єдиним цілим. Тим не менш, він піддається внутрішнім геологічним силам, включаючи охолодження та стиснення, що може спричинити напругу в корі планети. Вивільнення цього стресу, ймовірно, викликало сейсмічну активність, яка спостерігалася під час землетрусу S1222a.

Хоча точні причини виникнення цих стресів залишаються невідомими, відкриття S1222a значно розширило наше розуміння сейсмічної активності Марса. Константінос Хараламбус, співавтор дослідження, висловив оптимізм щодо подальшого розгадування тектонічних процесів Марса.

Оскільки NASA переслідує свою мету відправити людей на Марс, розуміння місць, де відбуваються ці стреси, буде вирішальним для визначення відповідних місць для потенційних майбутніх баз. Посадковий модуль InSight, який приземлився на Марс у 2018 році, зіграв важливу роль у зборі даних про марсіанську кору, мантію та ядро. Перед тим як розрядитися, місія InSight зафіксувала приблизно 1,300 землетрусів, включаючи значну подію S1222a.

Виявлення цього безпрецедентного землетрусу підтверджує точність прогнозів, зроблених командою InSight перед місією. Він дає безцінне розуміння сейсмічної активності та тектонічних процесів Марса, наближаючи вчених до розуміння цієї захоплюючої планети.

джерела:

– НАСА

- Reuters