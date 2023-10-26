Будьте готові до небесного зіткнення: подорож Галактики Андромеди до Чумацького Шляху

Захоплююча та хвилююча астрономічна подія має розгорнутися через кілька мільярдів років – злиття галактики Андромеди та нашого власного Чумацького Шляху. Хоча це може здатися приводом для занепокоєння, не бійтеся, адже ця зустріч — це космічний танець, який відбувається з незапам’ятних часів. Астрономи зробили захоплюючий знімок, який дає нам уявлення про те, як може виглядати це епічне видовище.

Увійдіть у NGC 7727, особливу галактику, розташовану на відстані приблизно 90 мільйонів світлових років від нас у сузір’ї Водолія. Ця захоплююча фотографія, зроблена Південною обсерваторією Джеміні, демонструє дві гігантські спіральні галактики в процесі злиття. Їхня гравітаційна взаємодія призвела до створення масивних приливних хвостів, які кидають зірки у безмежний простір космосу.

Історія NGC 7727 почалася більше мільярда років тому, коли дві галактики зіткнулися, поклавши початок ланцюгу подій, які продовжують визначати її долю. Цікаво, що всередині цього хаотичного злиття знаходиться пара чорних дір – по одній з кожної оригінальної галактики. Ці чорні діри мають два дивовижні рекорди: вони є найближчою парою надмасивних чорних дір до Землі та парою, яка є найближчою до Землі.

Одна чорна діра може похвалитися величезною масою, яка в 154 мільйони разів перевищує масу нашого Сонця, а інша важить 6.3 мільйона мас Сонця. Незважаючи на близькість, їх розділяє відстань приблизно в 1,600 світлових років. Дивно, але астрономи підрахували, що ці дві колосальні сутності зіллються в одну ще більш гігантську чорну діру приблизно через 250 мільйонів років. Це космічне побачення буде випромінювати потужні хвилі гравітаційних хвиль через тканину простору-часу, подія, яку ми можемо сподіватися спостерігати з майбутніми ітераціями Гравітаційно-хвильової обсерваторії лазерного інтерферометра (LIGO).

Злиття NGC 7727, яке все ще триває, продовжує формувати галактику. Помітні приливні хвости, наповнені молодими зірками та активними зоряними яслами, демонструють постійний вплив цього космічного зіткнення. Власне кажучи, в цьому небесному хаосі астрономи ідентифікували близько 23 об’єктів, які вважаються молодими кульовими скупченнями – колекціями зірок, які утворюються в областях інтенсивного зореутворення, яке зазвичай спостерігається у взаємодіючих галактиках, таких як NGC 7727.

Хоча NGC 7727 дає нам захоплююче уявлення про долю, яка чекає на наш Чумацький Шлях, будьте впевнені, що нашій Сонячній системі, включаючи Землю, не загрожує безпосередня небезпека. Гравітаційний танець між Чумацьким Шляхом і Андромедою може закинути наше Сонце на нову територію в межах нашої галактики, але ця подорож буде швидше дослідженням космосу, а не знищенням.

Оскільки ми з нетерпінням очікуємо цього небесного зіткнення, давайте приділимо хвилинку, щоб оцінити чудеса нашого Всесвіту та заплутаний танець галактик, віддалених на мільйони світлових років від нас.

Питання та відповіді:

З: Що таке NGC 7727?

Відповідь: NGC 7727 — це особлива галактика, розташована на відстані приблизно 90 мільйонів світлових років від нас у сузір’ї Водолія. Утворюється в результаті злиття двох гігантських спіральних галактик.

З: Що робить чорні діри в NGC 7727 чудовими?

Відповідь: Чорні діри в NGC 7727 мають два рекорди – це найближча до Землі пара надмасивних чорних дір і найближча пара, яку коли-небудь бачили.

З: Чи вплине злиття Чумацького Шляху й Андромеди на Землю?

Відповідь: Хоча злиття призведе до того, що наше Сонце буде відкинуто в інший регіон нашої галактики, безпосередньої небезпеки для Землі чи нашої Сонячної системи в результаті зіткнення немає.