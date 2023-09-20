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Вчені визначили, що 31% Всесвіту складається з матерії

ByГабріель Бота

Вересень 20, 2023
Вчені визначили, що 31% Всесвіту складається з матерії

Вчені досягли значних успіхів у визначенні кількості матерії у Всесвіті. Міжнародна група дослідників виявила, що матерія становить 31% від загальної кількості матерії та енергії у Всесвіті, а решта складається з темної енергії.

Космологів давно цікавить питання про те, скільки матерії існує у Всесвіті. За словами дослідників, лише близько 20% усієї матерії складається зі звичайної або «баріонної» матерії, яка включає зірки, галактики, атоми та життя. Решта 80% складається з темної матерії, природа якої досі невідома.

Щоб визначити загальну кількість матерії у Всесвіті, команда застосувала добре налагоджену методику. Вони порівняли спостережувану кількість і масу скупчень галактик із прогнозами чисельного моделювання. Кількість скупчень, які спостерігаються в даний час, залежить від загальної кількості матерії у Всесвіті.

Точне вимірювання маси скупчень галактик є складним завданням, оскільки більша частина матерії темна, і її неможливо безпосередньо спостерігати за допомогою телескопів. Щоб подолати цю складність, команда використала непрямий індикатор маси кластера. Вони виявили, що більш масивні скупчення містять більше галактик. Вимірюючи кількість галактик у кожному скупченні, команда оцінила загальну масу скупчень.

Вимірювання команди за допомогою цього методу чудово узгоджувалися з попередніми вимірюваннями, отриманими за допомогою спостережень космічного мікрохвильового фону. Ці знахідки підтверджують, що вимірювання кількості скупчень галактик є потужним методом для визначення космологічних параметрів.

Дослідницька група використовувала спектроскопію, техніку, яка розділяє випромінювання на різні кольори, щоб точно визначити відстань до кожного скупчення та ідентифікувати справжні галактики-члени. Це дозволило провести більш точні вимірювання порівняно з попередніми дослідженнями, які покладалися на менш точні методи візуалізації.

Цей прорив у розумінні кількості матерії у Всесвіті має значні наслідки для космології. Він дає цінну інформацію про фундаментальну структуру та склад Всесвіту. Висновки команди також відкривають нові можливості для майбутніх досліджень галактик і дослідження темної матерії.

джерела:
– «Обмеження космологічних параметрів за допомогою співвідношення маси скупчення та багатства» – The Astrophysical Journal
– Астрофізичний журнал
– Національний науково-дослідний інститут астрономії та геофізики Єгипту
– Університет Чіба, Японія

By Габріель Бота

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