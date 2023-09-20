Відсутність чорношкірих британських вчених: вирішення інституційного расизму в науці

Офіційно у Великій Британії немає чорношкірих професорів хімії чи фізики, що змусило багатьох вчених стверджувати, що британська наука є інституційно расистською. Королівське товариство, найстаріша наукова академія у світі, має на меті змінити це за допомогою нової схеми фінансування, спрямованої на підтримку темношкірих аспірантів у прагненні кар’єри в академічних дослідженнях і, зрештою, стати професорами. Схема забезпечить фінансування до 690,000 XNUMX фунтів стерлінгів п’яти стипендіатам щороку.

Доктор Марк Річардс, дослідник фізики та викладач Імперського коледжу Лондона, і професор Роберт Мокая, експерт з хімії матеріалів Ноттінгемського університету, пролили світло на це питання. Хоча Мокая є професором хімії з 2008 року, він офіційно не існує згідно зі статистичними даними, зібраними Агентством статистики вищої освіти (HESA). HESA округлює числа до найближчої п’яти, тому Mokaya округляється до нуля. Хоча він визнає, що у Великій Британії можуть бути інші чорношкірі професори хімії, він ще не мав нагоди з ними зустрітися. І Мокая, і Річардс підтверджують, що чорношкірих професорів фізики також немає.

У галузі хімії працює 520 професорів, а в галузі фізики – 825. Ситуація трохи краща в біологічних науках, де п’ять темношкірих професорів із 1,345, та інженерії, де приблизно 20 чорношкірих професорів із 1,730. Загалом з усіх наук є лише 70 чорношкірих професорів, що становить лише 0.6% від загальної кількості. Лише 10 із цих професорів – жінки. Навпаки, за даними останнього перепису, чорношкірі складають 4.2% населення Англії та Уельсу.

Існують різні фактори, що сприяють недостатній представленості темношкірих вчених. Річардс вважає, що недостатня обізнаність про наявні можливості та відсутність адвокації є головними перешкодами для маргіналізованих груп. Без зв’язків і підтримки талановиті люди знеохочуються. Статистика чітко демонструє, що частка темношкірих людей у ​​науці зменшується на кожному етапі академічної драбини, від GCSE до професорської посади.

Річардс, чий інтерес до науки можна простежити ще з дитинства, наголошує на важливості допитливості та підтримки для розвитку наукових прагнень. Зростаючи в сім’ї з одним батьком, він пам’ятає, як його допитливий розум спонукав його досліджувати внутрішню роботу розетки в дитинстві. Незважаючи на те, що спочатку його називали «поганою дитиною», Річардс пояснює, що його цікавість і бажання зрозуміти, як все працює, підживили його пристрасть до науки.

Відсутність представництва темношкірих у науці є складною проблемою, яка вимагає багатогранного підходу до демонтажу інституційного расизму та сприяння інклюзивності. Схема фінансування Королівського товариства є лише одним кроком до усунення цієї невідповідності та забезпечення того, щоб чорношкірі вчені у Великобританії отримували визнання та можливості, на які вони заслуговують.

джерела:

– The Guardian: «Королівське товариство прагне вирішити проблему відсутності чорношкірих британських вчених»

– Агентство статистики вищої освіти (HESA)