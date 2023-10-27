Астрономи спостерігали яскравий гамма-спалах за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба

Команда астрономів використала космічний телескоп Джеймса Вебба, щоб виявити яскравий спалах гамма-випромінювання, що дало цінну інформацію про наслідки кілонової, яка є результатом злиття нейтронної зірки. Вибух, відомий як GRB 230307A, стався 7 березня і став другим найяскравішим гамма-спалахом, який коли-небудь спостерігався.

Гамма-спалахи — це інтенсивне випромінювання найенергетичнішої форми світла, і цей конкретний спалах був більш ніж у мільйон разів яскравішим, ніж уся галактика Чумацький Шлях разом узята. Вибух, ймовірно, став результатом злиття двох нейтронних зірок у галактиці, розташованій приблизно за мільярд світлових років від нас.

Космічний телескоп Джеймса Вебба разом з іншими обсерваторіями, включаючи космічний гамма-телескоп імені Фермі NASA, обсерваторію Ніла Герельса Свіфта та супутник Transiting Exoplanet Survey Satellite, спостерігав спалах і відстежив його до злиття нейтронної зірки. Космічний телескоп Джеймса Вебба також виявив наявність телуру, рідкісного металоїду, після вибуху. Очікується, що інші елементи, близькі до телуру в періодичній таблиці, такі як йод, який має вирішальне значення для життя на Землі, також будуть присутні.

Виявлення цих рідкісних елементів і вивчення кілонових допомагає астрономам краще зрозуміти походження важких елементів у Всесвіті. Вважається, що злиття нейтронних зірок є небесними фабриками, відповідальними за створення елементів, важчих за залізо. Однак спостерігати за такими подіями складно через їх рідкість.

У майбутньому астрономи сподіваються виявити більше кілонових за допомогою чутливих телескопів, таких як космічний телескоп Джеймса Вебба та майбутній космічний телескоп імені Ненсі Грейс. Це забезпечить подальше уявлення про створення та вивільнення важких елементів під час цих рідкісних космічних вибухів. Вивчаючи вибухи зірок, вчені можуть глибше зрозуміти процеси, які призвели до утворення елементів, необхідних для виникнення життя на Землі.

Питання і відповіді

Що таке гамма-спалах?

Гамма-спалах - це короткочасне випромінювання найенергетичнішої форми світла. Це один із найпотужніших вибухів у Всесвіті.

Що таке кілонова?

Кілонова — це вибухова подія, яка виникає, коли нейтронна зірка зливається з іншою нейтронною зіркою або чорною дірою. Він створює викид енергії та вивільняє рідкісні елементи.

Чому важливо вивчати злиття нейтронних зірок?

Вважається, що злиття нейтронних зірок відповідає за створення важких елементів у Всесвіті, таких як золото і платина. Вивчення цих подій допомагає вченим зрозуміти походження цих елементів і те, як вони поширені в космосі.

Що таке космічний телескоп Джеймса Вебба?

Космічний телескоп Джеймса Вебба – це космічна обсерваторія, запущена в 2021 році. Вона призначена для вивчення Всесвіту в інфрачервоній частині електромагнітного спектру, що дозволяє астрономам спостерігати віддалені об’єкти та явища з безпрецедентною чіткістю.