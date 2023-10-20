Реактивний потік Юпітера, виявлений космічним телескопом Вебба

Космічний телескоп Вебба зробив чудове відкриття на Юпітері, найбільшій планеті нашої Сонячної системи. У липні 2022 року Вебб виявив інтенсивний реактивний потік, що стріляє через екватор Юпітера. Реактивний літак рухається зі швидкістю приблизно 320 миль на годину (515 кілометрів на годину) і знаходиться на висоті приблизно 25 миль (40 км) у нижній стратосфері Юпітера.

До цього відкриття астрономи знали про існування східно-західних струменів в атмосфері Юпітера. Однак аналіз цього нещодавно відкритого швидкорухомого струменя свідчить про те, що внутрішня динаміка Юпітера може бути більш динамічною, ніж вважалося раніше. Дослідження реактивного джета було опубліковано в Nature Astronomy.

Космічний телескоп Вебба, запущений у грудні 2021 року, проводить наукові спостереження з липня 2022 року. Він зробив яскраві та проникливі зображення космосу, зокрема зображення сяючих полярних сяйв на полюсах Юпітера та кілець, що оточують Уран і Сатурн.

Останні зображення реактивного потоку Юпітера були зроблені за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону Вебба. Ці зображення показали, що частини атмосфери Юпітера були збурені рухом струменя. Струмінь відстежували через видимі зсуви вітру на зображенні, які вказували на зміни швидкості вітру на різних висотах і відстанях в атмосфері планети.

Відкриття струменя поблизу тропопаузи Юпітера, області на краю його тропосфери, свідчить про те, що атмосферна циркуляція планети навколо її екватора більше схожа на циркуляцію Сатурна, ніж було відомо раніше.

У той час як Вебб може спостерігати за Юпітером лише на відстані, майбутні місії, такі як ESA Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) і NASA Europa Clipper, забезпечать ближче вивчення газового гіганта та його супутників. Ці місії будуть досліджувати супутники Юпітера, включаючи Каллісто, Європу та Ганімед, які, як вважають, є супутниками океану, які потенційно можуть підтримувати позаземне життя.

Однак мине кілька років, перш ніж ці місії досягнуть системи Юпітера. Очікується, що Europa Clipper прибуде в 2030 році, а JUICE планується досягти Юпітера в 2031 році. Тим часом ми можемо оцінити дивовижні знімки, зроблені камерою ближнього інфрачервоного діапазону Webb на відстані.

Джерело: Nature Astronomy