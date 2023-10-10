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Астрономи досліджують систему TRAPPIST-1 за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба

ByМамфо Брешіа

Жовтень 10, 2023
Астрономи досліджують систему TRAPPIST-1 за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба

Астрономи використовують потужний космічний телескоп Джеймса Вебба для дослідження сонячної системи TRAPPIST-1, яка розташована на відстані 40 світлових років від нас. Ця система складається із семи скелястих планет розміром із Землю, які обертаються навколо червоного карлика, відомого як TRAPPIST-1. Зірка випромінює часті та інтенсивні сонячні спалахи, які можуть перешкоджати спостереженням за планетами.

Щоб краще зрозуміти планети TRAPPIST і визначити, чи потенційно на них може бути життя, дослідникам потрібно вивчити ці сонячні спалахи. Нещодавно група вчених використала телескоп Webb для спостереження та запису чотирьох таких сонячних вибухів протягом 27 годин.

Дослідники розробили метод фільтрації світла від сонячних спалахів, що дозволяє чіткіше бачити екзопланети. Це має вирішальне значення для аналізу складу атмосфер планет за допомогою спектрографів на борту телескопа.

Три з семи планет TRAPPIST розташовані в зоні проживання системи, що робить їх особливо цікавими цілями для подальших досліджень. Поки що вчені не знайшли значних атмосфер або доказів придатності для життя на двох найближчих до червоного карлика планетах.

Космічний телескоп Джеймса Вебба, створений у співпраці NASA, ESA та Канадського космічного агентства, оснащений гігантським дзеркалом, яке вловлює світло та дозволяє спостерігати віддалені об’єкти. Його інфрачервоні можливості дозволяють йому бачити далі, ніж видиме людським оком, що робить його цінним інструментом для вивчення екзопланет.

Завдяки своїм унікальним можливостям телескоп Webb має потенціал кардинально змінити наше розуміння далеких світів і надати розуміння раннього Всесвіту.

джерела:
– Астрофізичний журнал
– НАСА

By Мамфо Брешіа

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