Вчені виявили частинки кварцу в атмосфері екзопланети WASP-17 b

Вчені за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба зробили захоплююче відкриття щодо атмосфери екзопланети WASP-17 b. Цей газовий гігант, розташований на відстані 1,300 світлових років від нас, демонструє докази крихітних частинок із чистого кварцу в своїх хмарах. Дослідники під керівництвом Девіда Гранта з Брістольського університету використовували спектрограф телескопа для вивчення атмосфери планети, коли вона проходила перед своєю зіркою. Техніка трансмісійної спектроскопії дозволила їм проаналізувати світло, що проходить через атмосферу, і виявити присутність частинок кварцу.

Ці кварцові частинки, що складаються з кремнію та кисню, оцінюються як надзвичайно малі, з розмірами порядку однієї мільйонної частки одного сантиметра. Ймовірно, вони нагадують загострені шестикутні призми, які зазвичай зустрічаються в геодах і магазинах дорогоцінних каменів на Землі. На відміну від кварцу на Землі, який утворюється на поверхні, дослідження припускає, що частинки кварцу в атмосфері WASP-17 b утворюються в самій палаючій атмосфері.

Вивчення таких планет, як WASP-17 b, дає цінну інформацію про склад інших планет і сонячних систем. Астрономи можуть краще зрозуміти елементи та мінерали, присутні у віддалених сферах галактики Чумацький Шлях. Крім того, це дослідження допомагає визначити, чи можуть ці планети потенційно містити середовище, придатне для життя, хоча WASP-17 b, класифікований як «гарячий Юпітер», не відповідає критеріям підтримки життя.

Космічний телескоп Джеймса Вебба, створений спільними зусиллями NASA, Європейського космічного агентства (ESA) і Канадського космічного агентства, може похвалитися потужними можливостями для астрономічних спостережень. Його гігантське дзеркало діаметром понад 21 фут захоплює більше світла, ніж космічний телескоп Хаббл, що дозволяє досліджувати далекі та давні небесні об’єкти. Webb в основному працює в інфрачервоному спектрі, що дозволяє йому проникати через космічні хмари ефективніше, ніж видиме світло. Він містить спеціалізовані спектрографи, які можуть аналізувати атмосферу екзопланет, виявляючи присутні молекули та революціонізуючи наше розуміння цих далеких світів.

Загалом відкриття кварцових частинок в атмосфері WASP-17 b підкреслює чудові можливості космічного телескопа Джеймса Вебба та важливість вивчення екзопланет у поширенні наших знань про Всесвіт.

джерела:

– Astrophysical Journal Letters

– NASA, ESA, CSA, Р. Кроуфорд (STScI) Наука: Ніколь Льюїс (Корнельський університет), Девід Грант (Брістольський університет), Ханна Вейкфорд (Брістольський університет)