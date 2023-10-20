Космічний телескоп Вебба виявив високошвидкісний реактивний потік в атмосфері Юпітера

Космічний телескоп Джеймса Вебба NASA зробив захоплююче відкриття в атмосфері Юпітера — високошвидкісний реактивний потік, розташований над екватором планети, шириною понад 3,000 миль. Ця нова функція дає цінну інформацію про взаємодію між шарами турбулентної атмосфери Юпітера та підкреслює унікальні можливості телескопа Вебба.

На чолі з Рікардо Уесо з Університету Країни Басків у Більбао, Іспанія, дослідницька група використала дані камери ближнього інфрачервоного діапазону Вебба (NIRCam), яка була знята в липні 2022 року. Наукова програма телескопа Early Release Science, яку спільно очолює Імке де Патер з Каліфорнійського університету в Берклі та Тьєррі Фуше з Паризької обсерваторії мали на меті зробити зображення Юпітера з інтервалом у 10 годин або один день Юпітера, використовуючи різні фільтри для виявлення змін у дрібних об’єктах на різних висотах планети. атмосфера.

Зображення високої роздільної здатності, отримані Веббом, здивували дослідників, виявивши чіткі риси, які раніше спостерігалися як розмиті тумани. Відстежуючи ці особливості разом із швидким обертанням Юпітера, команда отримала краще розуміння динамічної природи атмосфери планети. Зокрема, вони змогли визначити зсув вітру або регіони, де швидкість вітру змінюється з висотою або відстанню, і відстежити високошвидкісний реактивний потік.

Атмосфера Юпітера складається з кількох шарів, і унікальні можливості Вебба для отримання зображень дозволили вченим проаналізувати різні висоти та ізолювати реактивний потік. Це відкриття пропонує цінну інформацію про динаміку атмосфери Юпітера та є свідченням потужних спостережних можливостей космічного телескопа Джеймса Вебба.

джерела:

– НАСА

- Каліфорнійський університет, Берклі

– Паризька обсерваторія