Нове дослідження розкриває дивовижний високошвидкісний реактивний потік на Юпітері

Вчені за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба та космічного телескопа NASA Hubble зробили новаторське відкриття на гігантській планеті Юпітер. Недавнє дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, повідомляє про виявлення високошвидкісного реактивного потоку в нижній стратосфері Юпітера. Цей реактивний потік, розташований поблизу екватора, охоплює понад 3,000 миль і досягає швидкості вітру неймовірних 320 миль на годину. Щоб поглянути на це в перспективі, ці вітри вдвічі швидші, ніж ті, які спостерігаються в урагані категорії 5 на Землі.

Відкриття цього високошвидкісного реактивного потоку викликало в дослідників страх. Космічний телескоп Джеймса Вебба, який раніше вважався туманним і нечітким, забезпечив безпрецедентну чіткість, дозволяючи вченим відстежувати чіткі риси цього бурхливого атмосферного явища, коли Юпітер швидко обертається.

Юпітер, колосальний сусід Землі, демонструє шарувату атмосферу, подібну до нашої планети, хоча її склад і погодні умови значно відрізняються. Попередні місії та спостереження намагалися розшифрувати складну динаміку атмосфери Юпітера, включаючи знамениту Велику червону пляму та хмари, наповнені аміаком.

Космічний телескоп Джеймса Вебба відрізняє його здатність досліджувати висотні шари атмосфери Юпітера, розташовані на висоті від 15 до 30 миль над хмарним покривом планети. Ця унікальна перспектива розкрила невловимі деталі та надала нове уявлення про кільця, супутники й атмосферу газового гіганта.

Відкриття високошвидкісного реактивного потоку стало можливим завдяки спільним зусиллям космічних телескопів Джеймса Вебба та космічного телескопа Хаббла. У той час як перший зосереджувався на менших хмарах, другий заглибився в екваторіальні штормові системи. Об’єднавши свої спостереження, вчені отримали повне розуміння складної динаміки атмосфери Юпітера та тривимірної структури грозових хмар.

Порівняння цих двох великих космічних телескопів також допомагає зрозуміти, як швидкість вітру на Юпітері змінюється з висотою та створює зсув вітру. Вчені, які беруть участь у дослідженні, передбачають, що сила цього нещодавно відкритого реактивного потоку може значно змінюватися протягом наступних кількох років, потенційно дозволяючи глибше зрозуміти структуру коливань стратосфери Юпітера.

Це революційне відкриття знаменує собою важливу віху в нашому розумінні динаміки атмосфери Юпітера та підкреслює неймовірні можливості космічного телескопа Джеймса Вебба в розгадуванні таємниць вражаючих небесних тіл нашої Сонячної системи.

Часті питання (FAQ)

З: Що таке космічний телескоп Джеймса Вебба?



Відповідь: Космічний телескоп Джеймса Вебба — це велика космічна обсерваторія, запуск якої заплановано на кінець 2021 року. Він призначений для вивчення Всесвіту в інфрачервоному світлі та надання безпрецедентної інформації про небесні об’єкти та явища.

Питання: На чому зосереджено нещодавнє дослідження Юпітера?



Відповідь: У нещодавньому дослідженні використовувалися космічний телескоп Джеймса Вебба та космічний телескоп NASA Hubble для виявлення та вивчення високошвидкісного реактивного потоку в нижній стратосфері Юпітера.

З: Що робить це відкриття унікальним?



Відповідь: Відкриття високошвидкісного реактивного потоку на Юпітері є надзвичайним, тому що його раніше не бачили та надає цінну інформацію про турбулентну атмосферу Юпітера.

З: Яка швидкість вітру у високошвидкісному реактивному потоці?



A: Вітри у високошвидкісному реактивному потоці на Юпітері досягають швидкості приблизно 320 миль на годину, що вдвічі швидше, ніж швидкість урагану категорії 5 на Землі.

З: Як космічний телескоп Джеймса Вебба та космічний телескоп Хаббл зробили внесок у дослідження?



Відповідь: Космічний телескоп Джеймса Вебба зосереджувався на менших хмарних об’єктах, а космічний телескоп Хаббла спостерігав екваторіальні штормові системи на Юпітері. Об’єднавши свої спостереження, вчені отримали повне розуміння динаміки атмосфери Юпітера.