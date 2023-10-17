Вчені виявили нанокристали кварцу в атмосфері екзопланети

Дослідники за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба NASA зробили дивовижне відкриття в атмосфері екзопланети. Вперше нанокристали кварцу були виявлені у висотних хмарах WASP-17 b, гарячої екзопланети Юпітера, розташованої на відстані 1,300 світлових років від Землі.

Дослідницька група під керівництвом Девіда Гранта з Брістольського університету, Великобританія, зробила цю несподівану знахідку під час вивчення складу атмосфери WASP-17 b. Вони очікували, що в атмосфері планети знайдуть аерозолі, але вони були здивовані, виявивши, що ці аерозолі складаються з частинок кварцу.

Силікати, мінерали, багаті кремнієм і киснем, зазвичай зустрічаються по всій галактиці. Вони складають більшість Землі, Місяця та інших скелястих небесних тіл. Однак силікатні зерна, раніше виявлені в атмосферах екзопланет, зазвичай були силікатами, багатими на магній, такими як олівін і піроксен, а не чистим кварцом або SiO2.

Це відкриття кидає виклик існуючим теоріям про те, як формуються та еволюціонують хмари екзопланет. Ханна Вейкфорд, співавтор дослідження, заявила, що вони очікували спостерігати силікати магнію. Однак натомість вони знайшли «затравкові» частинки, необхідні для формування більших силікатних зерен.

Команда спостерігала за WASP-17 b протягом майже 10 годин за допомогою телескопа Джеймса Вебба. Вони зібрали понад 1,275 вимірювань середнього інфрачервоного світла, коли планета проходила перед своєю зіркою. У даних з’явилася дивовижна особливість — «шишка» розміром 8.6 мікрон, — чого не можна було б очікувати, якби хмари складалися з силікатів магнію або інших високотемпературних аерозолів. Однак ця особливість узгоджується з наявністю кварцу.

Кристали кварцу, виявлені в атмосфері WASP-17 b, мають форму шестикутних призм, подібних до тих, що знаходяться в геодах на Землі. Однак вони неймовірно крихітні, розміром лише близько 10 нанометрів у поперечнику. На відміну від мінеральних частинок, які знаходяться в хмарах Землі, ці кристали кварцу походять із самої атмосфери планети, утворюючись безпосередньо з газу в екстремальних умовах.

Розуміння складу цих хмар має вирішальне значення для розуміння екзопланети в цілому. Гарячі юпітери, як-от WASP-17 b, в основному складаються з водню та гелію з невеликою кількістю інших газів, таких як водяна пара та вуглекислий газ. Відкриття кристалів кремнезему дає цінну інформацію про різні матеріали, що формують навколишнє середовище цієї планети.

Хоча точна кількість і розподіл кварцу в хмарах екзопланети невідомі, дослідники вважають, що хмари, ймовірно, циркулюють навколо планети. Коли вони досягають спекотнішої денної сторони, вони випаровуються та розсіюються.

Це новаторське дослідження відкриває нові шляхи у вивченні атмосфери екзопланет, кидає виклик попереднім припущенням і розширює наші знання про космос.

джерела:

– Брістольський університет

– Дослідницький центр Еймса NASA

– Центр космічних польотів Годдарда