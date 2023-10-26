Нове уявлення про Марс: розкриття таємниць внутрішньої частини Червоної планети

Сейсмічні хвилі в результаті падіння метеорита на Марс запропонували вченим новий погляд на загадкову внутрішню роботу Червоної планети. Посадковий апарат NASA InSight зібрав дані, які призвели до суттєвої переоцінки внутрішньої структури Марса. Ця новаторська сейсмічна інформація виявила раніше невідомий шар розплавленої породи, який оточує компактне та щільне рідке металеве ядро.

Сейсмічні дані розкривають приховане царство розплавленої породи, що огортає ядро ​​Марса. До цього відкриття вчені спостерігали лише сейсмічні хвилі, які відбивалися від верхівки ядра, не проникаючи в неї. Поведінка цих хвиль вказує на наявність розплавленого силікатного шару товщиною приблизно 90 миль, розташованого на дні мантії — кам’янистого шару, який лежить між зовнішньою корою Марса та його ядром. Ця неймовірна знахідка свідчить про те, що Марс, на відміну від Землі, має розплавлений шар, що оточує його ядро.

Крім того, дослідники перерахували розмір ядра Марса, виявивши, що воно приблизно на 30% менше за об’єм, ніж передбачалося раніше. З діаметром близько 2,080 миль ядро ​​в основному складається із заліза та нікелю, а також більш легких елементів, таких як сірка, кисень, вуглець і водень. Однак частка цих легших елементів у складі ядра нижча, ніж попередні оцінки, і становить лише 9-15% за вагою.

Удар метеорита, який спровокував цей сейсмічний прорив, стався у високогірному районі Марса, відомому як Темпе-Терра, 18 вересня 2021 року. Незважаючи на те, що падіння було розташоване на протилежній стороні Марса від позиції InSight в планіті Елізіум, він спричинив землетрус магнітудою 4.2 і залишив за кратером шириною приблизно 425 футів. Ця подія мала вирішальне значення для передачі сейсмічних хвиль через глибокі надра планети, що дозволило вченим отримати неперевершене розуміння ядра Марса.

Хоча місія InSight була знята НАСА в 2022 році після чотирьох років роботи, вона продовжує залишати тривалий спадок. Її цінні сейсмічні записи дали велику кількість знань про складні та багатогранні процеси, які формують Марс. Аналіз цих даних, що триває, обіцяє поглибити наше розуміння інтригуючих внутрішніх справ Червоної планети.

Питання та відповіді:

З: Що показали сейсмічні хвилі від падіння метеорита на Марс?

A: Ці сейсмічні хвилі виявили невідомий шар розплавленої породи, що оточує компактне та щільне рідке металеве ядро ​​Марса.

З: Як вчені обчислили розмір ядра Марса?

Відповідь: Вчені перерахували розмір ядра Марса та виявили, що воно приблизно на 30% менше за попередні оцінки з діаметром близько 2,080 миль.

З: Який склад ядра Марса?

В: Ядро Марса в основному складається із заліза та нікелю, а також легших елементів, таких як сірка, кисень, вуглець і водень.

З: Як довго працювала місія InSight?

Відповідь: Місія InSight працювала протягом чотирьох років, перш ніж NASA припинила її роботу в 2022 році.

П: У якому регіоні Марса стався падіння метеорита?

В: Удар метеорита стався у високогірному районі Марса, відомому як Темпе Терра.

З: Як падіння метеорита передало сейсмічні хвилі через надра Марса?

A: Удар спричинив землетрус магнітудою 4.2 і залишив кратер, який дозволив сейсмічним хвилям проникнути глибоко всередину Марса, включаючи його ядро.