Нове дослідження показує невелике вікно можливостей для порятунку танучого крижаного покриву Гренландії

Недавнє дослідження дало проблиск надії в боротьбі зі зміною клімату. Оскільки глобальна температура продовжує зростати, крижані покриви, що вкривають Гренландію та Арктику, тануть із загрозливою швидкістю. Проте дослідники вважають, що у нас може бути невелике вікно можливостей змінити ситуацію та врятувати танучий крижаний покрив, який покриває Гренландію.

Крижаний щит Гренландії викликає серйозне занепокоєння через його потенціал підняти рівень моря на приголомшливі 20 футів, якщо він повністю розтане. Це мало б руйнівні наслідки для прибережних регіонів у всьому світі. Хоча дослідження не пропонує рішення повністю зупинити танення, воно припускає, що вжиття заходів у межах певного температурного порогу може допомогти пом’якшити деякі наслідки зміни клімату.

Попередні попередження вказували на те, що льодовий покрив Гренландії ризикує танути, якщо глобальна температура перевищить 3.6 за Фаренгейтом або 2 за Цельсієм вище доіндустріального рівня. Наразі ми вже перевищили потепління на 2 за Фаренгейтом або 1.1 за Цельсієм. Однак це нове дослідження припускає, що може бути трохи більше свободи дій у порятунку крижаного покриву.

Згідно з дослідженнями, крижаний щит Гренландії більш стійкий, ніж вважалося раніше. Хоча ймовірність незворотного колапсу протягом наступних кількох тисяч років все ще існує, якщо температура перевищить порогове значення в 2 за Цельсієм, невелике підвищення температури може не призвести до повного колапсу. Якщо температуру вдасться знизити протягом певного періоду часу, є шанс усунути пошкодження та потенційно врятувати крижаний покрив.

Слід зосередитися не лише на поточному плавленні, але й на запобіганні подальшому плавленню в майбутньому. Танення, яке ми спостерігаємо зараз, почалося тисячі років тому, і майбутнє танення залежатиме від нашої здатності підтримувати глобальну температуру нижче порогу 2 за Цельсієм.

Це дослідження дає проблиск надії в боротьбі зі зміною клімату. Діючи в межах невеликого вікна можливостей, ми зможемо пом’якшити наслідки танення крижаних покривів і захистити вразливі прибережні регіони від підвищення рівня моря.

джерела:

– НАСА

– Дослідження, проведене [дослідниками/організацією]

– Умови використання та Повідомлення про конфіденційність.